La prima serata di martedì 13 ottobre 2020 è spesso dedicata ai talk show di natura politica che troviamo disseminati sui vari canali, tra Rai, Mediaset e La7, ma non manca l'intrattenimento. Infatti, nella consueta sfida degli ascolti tv, a vincere la prima serata è stata la fiction di Rai1, Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, che sebbene in replica conquista sempre il pubblico italiano, ormai affezionatosi al personaggio di Vanessa Scalera e premiandola continuando a vedere gli episodi, i attesa che arrivi una seconda stagione. Sul podio si posiziona Skyscraper, il film in onda su Canale 5, mentre in media gli altri programmi riescono ad accaparrasi poco più di 1 milione di telespettatori. Mentre il terzo programma più visto della serata è Le Iene Show su Italia1, con il collegamento di Alessia Marcuzzi, che ha annunciato di essere positiva al Covid.

Ascolti tv martedì 13 ottobre 2020

Nella prima serata di martedì 13 ottobre 2020 su Rai 1 Imma Tataranni – Sostituto procuratore, in replica, ha registrato 3.846.000 telespettatori, guadagnando uno share del 17,4%. Su Rai 2 lo show di Enrico Brignano Un’ora sola vi vorrei è stato visto da 1.783.000 telespettatori, ottenendo uno share del 7.3 %.Su Rai 3 il talk show politico di Bianca Berlinguer, #cartabianca ha raccolto davanti al video 1.197.000 telespettatori, con uno share 5,7 %. Su Canale 5 Il film Skyscraper ha raccolto l'attenzione di 2.165.000 telespettatori, con uno share del 10,2 %.Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato 1.714.000 telespettatori, registrando uno share 10,4 %. Su Rete 4 il talk Fuori dal coro ha ottenuto 999.000 telespettatori, riscontrando uno share 5,7 %.Su La7 il talk di Giovanni Floris DiMartedì ha guadagnato 1.215.000 telespettatori, con uno share del %. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la canzone è stato visto da 569.000 telespettatori, share 2,9 %.Su Nove Il film Ben Hur ha registrato .000 telespettatori, share