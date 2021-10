Imma Tataranni 2, Massimiliano Gallo: “Io e Vanessa Scalera ci amiamo artisticamente”

Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo sono una coppia artistica molto affiatata che ritorna su Rai1 con la seconda stagione di Imma Tataranni. Nella serie tv, tratta dai libri di Mariolina Venezia, Massimiliano Gallo è Pietro De Ruggeri, il marito comprensivo e mite della vulcanica sostituto procuratore Imma Tataranni. I due attori sono molto affiatati e come ha dichiarato anche Massimiliano Gallo a Fanpage.it, i due sono molto legati: "Ci amiamo artisticamente".

Il grande ritorno di Imma Tataranni è molto atteso. Il simbolo in successo crescente è dato dal numero di episodi, passato dai sei della prima stagione agli otto della seconda stagione. Il segreto di questo successo è certamente dato anche dai suoi protagonisti e dal rapporto tra Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera:

Io e Vanessa ci amiamo artisticamente. Quando stiamo insieme è come suonare in un complesso, corrispondiamo la stessa sonorità, la stessa musica. Per questo, ci divertiamo, giochiamo, recitiamo all'inglese.

Pietro De Ruggeri, il marito di Imma Tataranni, è un uomo mite e distante anni luce dal prototipo del "maschio alpha". Come ha dichiarato Massimiliano Gallo a Fanpage.it, questo tipo di uomo continua a far storcere il muso a tanti, soprattutto al sud:

Un tipo di marito come Pietro, siamo abituati a vederlo in storie ambientate in altri contesti. Al sud, un uomo come Pietro con quel tipo di donna come Imma non sono contemplati, o comunque nel vederli si storce spesso il naso. Quest'uomo che ha una parte femminile, delicata dentro di lui, è ancora una stranezza al sud. Per me, è stata certamente una scommessa interessante.