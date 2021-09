Il video del bacio tra Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié, tra i due gieffini scoppia la passione Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié si sono scambiati il primo bacio. Anzi, una lunga serie di baci. Durante la notte, il nuotatore e la principessa, si sono concessi dei momenti di intimità e tenerezza mentre erano a letto. La loro è la prima storia d’amore del GF Vip 6. Non resta che attendere le prossime puntate per conoscere tutti gli sviluppi.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021 è nata la prima relazione. Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié, che da tempo ormai appaiono particolarmente affiatati, si sono scambiati il primo bacio. Se inizialmente si concedevano effusioni e tenerezze solo sotto le coperte, in queste ore le telecamere sono riuscite a immortalare un momento di intimità e tenerezza.

Manuel e Lulù, prima storia d'amore del GF Vip 6

Nelle scorse ore, era già apparso evidente che i due concorrenti fossero pronti a portare la loro conoscenza ad un livello successivo. Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié, infatti, si erano scambiati coccole sotto le lenzuola e anche quello che sembrava essere il loro primo bacio. Le telecamere, tuttavia, non erano riuscite a immortalarlo con chiarezza, come al contrario è avvenuto in queste ore. Nel video, intercettato prontamente dagli utenti, si vede una tenerissima Lulù che riempie di attenzioni Manuel. Prima lo bacia sul viso, poi le loro labbra si incontrano e scattano i baci. Di certo, Alfonso Signorini approfondirà questo sviluppo romantico nel corso della puntata del Grande Fratello Vip in onda venerdì 24 settembre.

Come Manuel ha conquistato la principessa

Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié si sono dimostrati complici sin da subito. Tra loro sembra essere scattata una sorta di alchimia che li ha portati a volersi conoscere sempre meglio. La principessa, nelle scorse puntate del reality condotto da Alfonso Signorini, aveva spiegato perché non riusciva a fare a meno di cercarlo durante il giorno: "Anche se sembra strano perché è passata solo una settimana, ma per me lui è importante e mi fa sentire sicura. Sto bene". Quindi è questo che ha fatto capitolare Lulù: la capacità di Manuel di farla sentire al sicuro. Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire se sarà vero amore o solo un fuoco di paglia.