È stato pubblicato il trailer della nuova American Horror Stories e fa davvero paura. Il debutto americano su FX è previsto per il 15 luglio e prossimamente arriverà in Italia sulla piattaforma Disney+. È il primo spin-off della popolare serie di Ryan Murphy e la particolarità è la sua composizione antologica, questa volta ancor più estrema: ogni episodio, infatti, sarà autoconclusivo. Nel cast ci sono Matt Bomer, Billie Lourd, Kaia Gerber, la figlia di Cindy Crawford, Paris Jackson, Sierra McCormick.

La trama

American Horror Stories si presenta quindi come una serie antologica che racconterà una storia differente per ogni episodio. Ne sono stati prodotto ben 16, ma saranno frazionati in due parti: i primi sette episodi, tutti della durata di un'ora, andranno in onda a partire dal 15 luglio su FX e in streaming su Hulu. I protagonisti avranno a che fare con tutti i cliché del genere: demoni, mostri, fantasmi, assassini

Le sinossi dei primi quattro episodi

Ecco le sinossi ufficiali dei primi quattro episodi:

Rubber (Wo)man – episodio 1: Un’adolescente e i suoi padri si trasferiscono in una casa abbandonata dal passato sinistro. Mentre la famiglia fa dei cambiamenti, l’oscurità si radica in loro.

Rubber (Wo)man – episodio 2: Scarlett entra in una nuova relazione contorta mentre Michael e Troy sono costretti a mettere a dura prova la loro relazione.

Drive-in: la visione di un film proibito ha conseguenze disastrose per gli spettatori di un drive-in.

The Naughty List: Un gruppo di influencer si trova alla resa dei conti dopo aver pubblicato online un video problematico.

Il cast

Un super cast per American Horror Stories: Matt Bomer, Aaron Tveit, Kaia Gerber, Sierra McCormick, Gavin Creel, Paris Jackson, Amy Grabow, Ashley Martin Carter, Danny Trejo, Kyle Red Silvestein, Billie Lourd, Belissa Escobedo, Madison Bailey.