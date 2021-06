Gossip Girl il reboot sta per sbarcare su HBO Max. La nuova serie tv che riprende le fila delle vicende dell'Upper East Side era già stata annunciata nel 2019, ma finora i dettagli relativi al suo grande ritorno sul piccolo schermo erano inediti. La piattaforma di streaming americana ha diramato via social il primo trailer ufficiale, mostrando in anteprima un assaggio dei dieci episodi che comporranno la serie. Torna New York City, tornano le storiche gradinate dove un tempo sedevano Serena, Chuck, Blair e tutti i protagonisti che hanno contribuito a fare della serie uno dei fenomeni mediatici degli anni 2000. I tempi sono cambiati, ai ragazzi ad esempio, il gossip sarà segnalato non più via sms, ma tramite una pagina Instagram, dunque sarà interessante rivivere lo stesso scenario di un tempo nell'era dei social. Anche se il pubblico affezionato alla serie dovrà rassegnarsi all'addio dei vecchi protagonisti.

Quando esce il sequel di Gossip Girl

HBO Max ha fatto sapere che la nuova serie tv sarà disponibile in streaming con il primo episodio a partire dall‘8 luglio. Non sono ancora stati svelati i dettagli sulla diffusione internazionale e, d'altronde, non è possibile accedere alla piattaforma da un Paese diverso dagli Usa. I fan più sfegatati della serie dovranno quindi attendere fino al suo debutto in Italia. Nel frattempo, qualchw anticipazione è stata svelata dalla produzione che ha parlato di un contesto decisamente più multietnico rispetto a quello della serie originale: "Vogliamo mettere al centro la diversità", ha fatto sapere Safran, "il nuovo mondo di Gossip Girls non sarà più esclusivamente bianco com'è stato in passato".

Il cast di Gossip Girl serie reboot

I protagonisti della nuova versione di Gossip Girl saranno Zoya, Aki, Julien, Max, Audrey, Luna, Monet, Obi e Kate. La prima, interpretata dall'attrice Whitney Paeak, sarà l'outsider iniziale del gruppo, che dovrà imparare a destreggiarsi nell'ambiente privilegiato della Costance e St. Jude. Una nuova Blair (Audrey) sarà invece interpretata da Emily Alyn Lind, una ragazza alla moda con una madre stilista, mentre Jordan Alexandre (Julien) sarà l'influencer per eccellenza del gruppo. Nel cast ci saranno inoltre Evan Mock (Aki), Thomas Dohery ed Eli Brown (Max e Obie), i più festaioli della crew, e infine Tavi Gevinson nei panni di Kate, il personaggio più misterioso dell'intera narrazione.