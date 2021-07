Il Raffaella Carrà Show in onda su Mediaset Extra: ecco quando Dal 2 agosto andrà in onda il Raffaella Carrà Show su Mediaset Extra. È stato un programma andato in onda da sabato 9 gennaio a sabato 23 aprile 1988 che ha rappresentato la parentesi della storica conduttrice a Mediaset, quando si chiamava ancora Fininvest. Grande cast – Lello Arena, Corrado Tedeschi, le gemelle Hill – e grandi ospiti, da Jerry Lewis a Mickey Rourke.

Anche Mediaset scende in campo con il suo omaggio di repertorio per Raffaella Carrà. Così come la Rai sta mettendo in scena ogni settimana una puntata di Carramba che sorpresa, anche Mediaset Extra ha deciso di rendere omaggio con uno spazio settimanale alla conduttrice scomparsa lo scorso 5 luglio 2021.

Le repliche del Raffaella Carrà Show

Dal 2 agosto andrà in onda il Raffaella Carrà Show, parentesi della conduttrice in Mediaset. Lo show è andato infatti in onda dal 9 gennaio al 23 aprile 1988. Sarà l'occasione di rivivere le puntate di Raffaella Carrà in Mediaset accompagnata dal resto del cast: Lello Arena, Alfredo Papa, Corrado Tedeschi, le gemelle Mandy e Debbie Hill.

Che cos'è il Raffaella Carrà Show

Proviamo a ricostruire cosa è stato il Raffaella Carrà Show. È andato in onda in prima serata, quella che negli anni '80 era la "vera" prima serata, ovvero alle 20.30 su Canale 5 per sedici puntate complessive: da sabato 9 gennaio a sabato 23 aprile 1988 e tre speciali: uno a dicembre 1987 dal titolo "Benvenuta Raffaella" e due dietro le quinte a maggio 1988 dal titolo "Pubblico e Privato Raffaella Carrà Show". Nel cast dello show c'erano Lello Arena, Alfredo Papa, Corrado Tedeschi e le gemelle Mandy e Debbie Hill.

Gli ospiti del Raffaella Carrà Show

Ogni settimana c'era un super ospite internazionale inclusi numerosi personaggi dello spettacolo italiano. Nella prima puntata: Jerry Lewis, Renato Zero e Gianfranco D'Angelo. Nella seconda puntata: Tom Jones. Nella terza puntata: i Ricchi e Poveri, Gilbert Montagné, Franco Nero, Sabrina Salerno. Nella quarta puntata: Umberto Tozzi, Michael York, Joan Collins, Lola Flores. Nella quinta puntata: Gerry Scotti, Ruud Gullit, Serena Grandi, Peppino di Capri. Nella sesta puntata: Harry Belafonte, Patty Pravo, Giuliana De Sio. Nella settima puntata: Francesca Dellera, Giorgio Faletti, Oriella Dorella. Nell'ottava puntata: Nino D'Angelo. Nella nona puntata: Omar Sharif, Luca Barbareschi, Brigitte Nielsen, Massimo Ranieri. Nella decima: Matia Bazar, Lory Del Santo, Zucchero Fornaciari. Nell'undicesima: Fausto Leali. Nella dodicesima puntata: Renato Pozzetto, Massimo Ranieri. Nella tredicesima: Sandra Milo, Ricchi e Poveri, Joe Cocker. Nella quattordicesima puntata: Mireille Mathieu, Linda Gray, Peppino di Capri. Nella quindicesima: Mickey Rourke. Nella sedicesima puntata: Teresa De Sio, Ezio Greggio, Renato Zero.