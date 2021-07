La scomparsa di Raffaella Carrà ha generato un'ondata di nostalgia nei confronti di una televisione ormai lontana da quella a cui il pubblico italiano è oramai abituato. La bravura e il talento della conduttrice hanno fidelizzato gli spettatori che, infatti, anche a distanza di anni non esitano a rivedere le puntate di uno degli show più iconici degli Anni Novanta, ovvero "Carramba che sorpresa". La Rai, infatti, ha preso la decisione di mandare ogni martedì a partire dal 13 luglio, sulla rete ammiraglia, le puntate più emozionanti del programma.

Quando e dove vedere Carramba che sorpresa

Tutta l'estate, quindi, sarà all'insegna del passato, con la messa in onda delle puntate più note di Carramba. Ogni martedì sera, quindi, per tutta l'estate su Rai1 verrà trasmessa una puntata dello show con la quale celebrare il talento di Raffaella Carrà e rivivere momenti di una televisione che, ormai, non esiste più. La conduttrice è stata una delle prime ad approcciare con delicatezza e sincero interesse alle storie dei singoli spettatori chiamati a prendere parte, per la prima volta, ad uno show in prima serata. La televisione diventa mezzo per raccontare e per aiutare le persone a realizzare i propri desideri, cosa che con i propri mezzi difficilmente sarebbero riusciti a mettere in atto.

Perché ritorna in tv

La decisione si riproporre le puntate più significative dello show che, ricordiamo, è andato in onda per la prima volta nel 1995 è dipesa dal fatto che gli omaggi dedicati a Raffaella Carràin questi giorni successivi alla sua scomparsa, hanno riscosso un successo incredibile da parte del pubblico che, infatti, si è immerso totalmente nelle visione di trasmissioni che hanno fatto la storia della televisione italiana. Quella di Carramba che sorpresa, poi, è la storia di uno show che mette in campo lo spettatore al centro della narrazione televisiva, come mai era successo prima d'ora.