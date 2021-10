Il primo teaser de La casa di Carta 5, seconda parte: “Nessun altro morirà per questa rapina” Il gran finale della rapina alla Banca di Spagna è sempre più vicino: La casa di Carta 5- Volume 2 uscirà su Netflix il prossimo 3 dicembre. In attesa della fatidica data, è finalmente online il primo teaser ufficiale degli ultimi 5 episodi. “Nelle ultime ore ho perso delle persone molto importanti e non lascerò che nessun altro muoia per questa rapina”, dice il professore. Sarà davvero così?

A cura di Elisabetta Murina

La rapina nella Banca di Spagna sta per finire. La Casa di Carta 5-Volume 2 arriverà su Netflix il prossimo 3 dicembre. E sarà il gran finale che tutti i fan del professore e della sua banda stanno aspettando da tempo. In attesa della fatidica data, la piattaforma streaming ha rilasciato il primo teaser ufficiale degli ultimi 5 episodi. "Nelle ultime ore ho perso delle persone molto importanti e non lascerò che nessun altro muoia per questa rapina", annuncia il professore. Ma sarà davvero così?

La casa di Carta 5-Volume 2, il primo teaser ufficiale

Se il finale della prima parte de La casa di Carta 5 ha spiazzato i telespettatori con la morte di un personaggio tanto amato, dall'epilogo della storia ci si può aspettare di tutto. Quel che sembra certo, però, è che il professore non abbia alcuna intenzione di perdere un altro membro della sua banda: "Nelle ultime ore ho perso delle persone molto importanti e non lascerò che nessun altro muoia per questa rapina", dice nel primo teaser ufficiale rilasciato oggi (11 ottobre) da Netflix. Gli ultimi cinque episodi saranno disponibili in streaming in tutti i paesi a partire dal 3 dicembre 2021. Le prime immagini non lasciano ancora intuire quale direzione prenderà la rapina, né come e se i personaggi riusciranno a uscire vivi dalla Banca di Spagna. Per saperlo, non resta che aspettare la fatidica data.

La Casa di Carta 5, dove ci eravamo lasciati

I primi cinque episodi de La Casa di Carta 5, disponibili su Netflix dal 3 settembre, hanno decisamente spiazzato migliaia di telespettatori. La banda del professore ha messo in atto una dura resistenza, tra scontri con l'esercito e momenti di tensione, per tentare di portare a termine la rapina e salvare l'oro. E la fine di questa prima parte della quinta stagione della serie ha decisamente spezzato il cuore dei più appassionati (e di Rio): Tokyo muore nel tentativo di salvare i suoi compagni dall'arrivo dell'esercito, lasciando tutti senza parole. Ecco perché il professore è più determinato che mai a non perdere un altro membro della sua squadra nel gran finale (dal 3 dicembre su Netflix).