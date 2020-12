L'unica vera festa di questo 2020 è al Grande Fratello Vip, quindici persone tutte insieme, abbracciate tra loro e pronte a condividere un evento storico per la televisione italiana, nonché per la storia del reality, ovvero il Natale nella casa più spiata d'Italia. I ‘vipponi' agghindati a festa si preparano per il cenone, ma prima di sorseggiare spumante e dimenarsi sulle note delle canzoni natalizie, ci concedono un momento di tenerezza e rivolgono gli auguri a chi li guarda da casa.

Gli auguri di Natale dei Vip

"Tanti auguri ragazzi, buon Natale" gridano i vip seduti sulle scale del giardino, assaporando i momenti prima della consueta cena della Vigilia, lontano dai loro cari chi da settimane, chi ormai da mesi e ancora per questo uniti più che mai. Qualcuno, come Sonia Lorenzini, si lascia andare ad un momento di malinconia: "Oddio mi viene da piangere" dice quasi sottovoce, seguita a ruota da qualche altro componente della casa. Per dare ancora più enfasi al momento, poi, parte in sottofondo una delle canzoni più iconiche di queste festività, con la sua "All i want for Christmas is you" che, ovviamente, non può che tirar fuori quello spirito natalizio e la voglia di ballare che pervade tutti, in un attimo balzati in piedi a muoversi a suon di musica.

Gli auguri degli autori del Grande Fratello Vip

La festa prosegue con i ragazzi che, una volta entrati in casa, brindano a questo Natale insolito e si godono una cena a suon di musica, sulla quale piombano anche gli auguri degli autori che, anche in un giorno di festa, sono lì a sorvegliare che tutto nella casa più spiata d'Italia vada per il verso giusto. "Tanti auguri ragazzi" si sente dal microfono. Dopo questo ulteriore momento di festa, una volta scoccata la mezzanotte i vip si accingono a riporre il bambinello nel presepe che nelle scorse settimane hanno avuto il compito di realizzare, come tutti gli addobbi che si vedono nelle varie stanze della casa.