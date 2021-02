Il Pojana ritorna a Propaganda Live, Andrea Pennacchi è guarito dal Covid

Andrea Pennacchi è tornato in tv, a Propaganda Live con la sua rubrica in dialetto padovano “Tele Pojanistan” che negli anni ha guadagnato una fitta rete di fan. Questo rientro significa che l’attore è totalmente guarito dal Covid-19 che lo aveva colpito lo scorso mese e per il quale era stato anche ricoverato per diverso tempo in ospedale.