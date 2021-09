Il padre di Manuel Bortuzzo boccia Lucrezia Selassié: “Non è il suo tipo” Franco Bortuzzo, il padre di Manuel Bortuzzo, commenta la possibile relazione di suo figlio con Lucrezia Selassié: “Non credo al colpo di fulmine. Il tipo di mio figlio? Non credo proprio”. Una bocciatura per la “principessa”: “Lo dico obiettivamente guardando le ex ragazze che ha avuto mio figlio”.

Franco Bortuzzo, il papà di Manuel Bortuzzo, è stato ospite a Radio Radio nella trasmissione "Non succederà più" condotta da Giada Di Miceli. L'occasione è ovviamente in relazione alla partecipazione di suo figlio al reality show di Canale 5, Grande Fratello Vip. Se gli ascolti tv non sono convincenti, sul piano dei contenuti forse la presenza di suo figlio è quella più degna di nota. In mezzo, inoltre, c'è una relazione sempre più particolare – con tanto di primo bacio – con una delle tre sorelle "principesse" Selassié, la dolce Lucrezia. Papà Bortuzzo, però, non crede alla storia d'amore: "Conosco mio figlio, non è il suo tipo".

Le parole di Franco Bortuzzo

Una bocciatura in piena regola da parte del padre di Manuel Bortuzzo, che dimostra non gradire una eventuale relazione duratora con Lulù Selassie. A Giada De Miceli, Franco Bortuzzo ha spiegato che si tratta solo di un equilibrio differente creato dalle particolari circostanze di essere sotto i riflettori e in una casa come quella del Grande Fratello Vip.

In quelle circostanze si creano equilibri differenti, altre sensazioni, altre leve e altre emozioni. Ora la vedo una bella amicizia senza ombra di dubbio, perché Manuel è fatto così con tutte le persone. Non credo al colpo di fulmine. Il tipo di mio figlio? Non credo proprio.

Le ex ragazze di Manuel Bortuzzo

Franco Bortuzzo ha motivato il suo giudizio: "Lo dico guardando le ex ragazze che Manuel ha avuto". Ha poi spiegato di essere legato a tutte le ex ragazze di suo figlio, che le sceglieva tutte generose e affabili di carattere.

