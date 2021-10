“Il mio porco”: Vera Miales fraintesa al GF Vip, ecco cosa ha detto davvero ad Amedeo Goria Sui social impazza il video in cui Vera Miales sembra rivolgersi ad Amedeo Goria definendolo affettuosamente: “Il mio porco”. La breve clip di tre secondi ha alimentato il dibattito, dando spazio a diverse interpretazioni della frase pronunciata dalla modella al Grande Fratello Vip. Un fermento che non si vedeva dai tempi di “Sono giapponese”. Ecco cosa ha detto davvero la 36enne.

A cura di Daniela Seclì

L'incontro tra Vera Miales e Amedeo Goria avvenuto nel corso della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 11 ottobre, non è di certo passato inosservato. Dall'abito da sposa scelto dalla modella e barista 36enne, alla forza con cui si è scagliata contro chi ha messo in dubbio la sua fedeltà nei confronti del giornalista sportivo, sono tanti gli spunti che sono finiti sotto la lente d'ingrandimento dei social. Uno, piuttosto bizzaro, è stato oggetto di particolare dibattito.

Vera Miales ha definito Amedeo Goria porco?

Sin dalla tarda serata di ieri, circola su Twitter un video che isola 3 secondi del discorso fatto da Vera Miales durante l'incontro con Amedeo Goria. In quel brevissimo lasso di tempo, in molti si sono convinti che la moldava si sia rivolta affettuosamente al suo compagno definendolo: "Il mio porco". L'ironia ha cominciato a scorrere a fiumi, nonostante non mancassero utenti che esprimevano qualche dubbio sul fatto che le parole pronunciate da Vera fossero realmente quelle. Ebbene, possiamo confermarvi che la frase è stata fraintesa.

La modella dice "Dormo poco"

Il dibattito esploso sui social attorno alla frase di Vera Miales, ha ricordato una pallida copia di quello che si alimentò attorno alla frase "Sono giapponese" (per alcuni "Assumi giapponese"), pronunciata da un fedele ai microfoni di Fanpage.it, mentre a Napoli erano in corso i festeggiamenti di San Gennaro.

Fanpage.it ha chiesto a persone vicine a Vera Miales, cosa abbia detto realmente la modella. Ecco la verità. La moldava ha semplicemente confidato ad Amedeo Goria: "Dormo poco". La frase, in effetti, ha senso se si considera che Vera ha più volte rimarcato di restare sveglia anche fino alle 4 del mattino, per seguire il suo fidanzato in tv e andare a letto solo quando va a dormire anche lui. Dunque, niente di erotico nelle sue parole, solo tanta stanchezza.