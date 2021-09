“Il mio motto? Stic***i”, la classe della principessa del GF Vip Nella clip di presentazione delle principesse Hailé Selassié, concorrenti del prossimo GF Vip, un assaggio dei contenuti che offriranno a questa nuova edizione del reality. Le tre si sono cimentate nel loro motto di vita e Lucrezia, la più grande, ha regalato già una perla raffinatissima, degna dell’araldo di famiglia.

A cura di Andrea Parrella

Il Grande Fratello Vip sta per arrivare su Canale 5 e in queste settimane si provano a conoscere meglio i protagonisti del reality condotto da Alfonso Signorini, molti dei quali non sono ancora noti al grande pubblico al punto tale da meritare l'appellativo di vip. Tra queste ci sono certamente le principesse Hailé Selassié Jessica, Lucrezia e Lulù, pronta a dare al programma interessanti sfumature di trash nelle prossime settimane.

Sfumature che ci danno modo di assaporare già nel video di presentazione comparso sulla pagine social del programma, in cui si cimentano nel dire quale sia il loro motto di vita. se la la 19enne Clarissa racconta di vivere in “un mondo molto vivi e lascia vivere” perché è “free and spirit mind“ e la sorella Jessica menzione un sempreverde “vivi ogni giorno come se fosse l’ultimo“, la maggiore delle tre sorelle Lucrezia, in arte Lulù, si lascia decisamente andare:

“Non so se posso dirlo… È sticazzi. E’ quello migliore di tutti nella vita“.

Chi sono le principesse Hailé Selassié

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié sono le pronipoti dell'ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè detronizzato nel 1975, quando l'Etiopia è diventata una Repubblica popolare. "Non c'è più la monarchia, come in Italia, ma i principi di Savoia son sempre principi, il titolo rimane e si tramanda", fanno sapere sui loro profili social le tre sorelle che rivendicano il loro titolo di principesse a tutti gli effetti. "Le tre giovani vivono a Roma nel lusso e nella ricchezza. Autista, maggiordomo, parrucchiere, make up artist e chi più ne ha più ne metta: Jessica, Lucrezia e Clarissa sono “servite e riverite” (dicono loro!)", rivela Davide Maggio. Mentre Clarissa e Lucrezia sono sconosciute al mondo dello spettacolo e hanno i profili Instagram privati, Jessica ha già partecipato ad un programma tv, ecco quale.