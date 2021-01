Il pubblico non sarà in sala a Sanremo 2021, ma il tema resta comunque di attualità. Stando a quanto scrive l'Adnkronos, infatti, pare che il Ministro della Salute Roberto Speranza abbia chiesto al Comitato tecnico scientifico di stilare dei protocolli di sicurezza per gli artisti al Festival ribadendo il ‘no' al pubblico in sala. Un no che non pare più essere in discussione, come confermato anche da Amadeus nelle ore scorse quando ha confermato che il lavoro è sui figuranti, un pubblico pagato, quindi, come si vede ogni settimana in televisione.

La richiesta del protocollo sanitario

Il Ministro, infatti, accogliendo le richiese delle associazioni del comparto discografico, avrebbe inviato una lettera al coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, chiedendo che sia chiarito definitivamente il protocollo sanitario con cui si terrà il prossimo Festival. Una richiesta che da giorni è sul banco, perché solo col protocollo è possibile organizzare al meglio la kermesse canora: Speranza ha chiesto che "queste indicazioni vengano fornite in tempo utile'" e ha ribadito che per quanto concerne gli spettacoli in sale teatrali "restano vigenti le disposizioni previste dall'ultimo Dpcm che consentono lo svolgimento degli spettacoli in assenza di pubblico".

I temi sul banco del Cda Rai, oltre a Sanremo 2021

Insomma, nessuna deroga, dopo le polemiche dei giorni scorsi, a conferma che il festival sarà trattato come uno show televisivo e la Rai è già alla ricerca dei figuranti. Sanremo sarà argomento di discussione del prossimo Cda dell'azienda di Viale Mazzini, che al contempo avrà come temi del giorno anche la task force aziendale sull'emergenza Covid-19 e sui relativi impatti economici: "Il Cda, inoltre, delibererà sui piani di produzione e trasmissione che entrano nel merito delle specifiche risorse da distribuire alle singole reti e testate a fronte del budget 2021 e ascolterà il direttore dei Diritti Sportivi Pier Francesco Forleo sui mondiali di calcio 2022" continua l'Adnkronos.