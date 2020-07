L'episodio migliore di Friends è Io so che tu sai che io lo so, puntata numero 14 della quinta stagione. Sono stati i fan della serie a deciderlo, attraverso un voto espresso sulla pagina ufficiale di quella che è senza ombra di dubbio tra le sitcom più popolari di sempre. Dopo una cavalcata sino alla finale, l'episodio andato in onda per la prima volta l'11 febbraio 1999, in cui Pheobe e Rachel scoprono della relazione tra Monica e Chandler, si è aggiudicato lo scettro di migliore episodio di sempre, battendo al photofinish un'altra puntata indimenticabile, Indovina chi viene a cena, della sesta stagione, che ha per protagonista Ross.

Per gli appassionati di Friends Io so che tu sai che io lo so è un vero e proprio must, soprattutto perché si tratta di un episodio che rappresenta un risvolto narrativo fondamentale per tutta la seria, visto che viene a galla la relazione tra Monica e Chandler, rimasta fino a quel momento nascosta a tutti gli amici (Ross compreso, che è il fratello di Monica) tranne che a Joey, che in un susseguirsi di situazioni esilaranti si ritrova a dover coprire i due amici attribuendosi assurde responsabilità davanti al gruppo pur di mantenere il segreto.

La trama di Io so che tu sai che io loso

Nel 14esimo episodio della quinta stagione di Friends, tuttavia, i nodi vengono al pettine e Pheobe e Rachel scoprono della relazione tra Monica e Chandler per puro caso, in occasione di una breve visita all'appartamento del dirimpettaio storico, l'uomo che gira sempre nudo in casa. Osservando la casa di fronte assistono alla scena sconvolgente di Monica e Chandler che fanno sesso. Da lì inizia un gioco esilarante, con Pheobe e Rachel che decidono di fingere di non sapere e costringere i due a confessare. La strategia di Phoebe è quella di sedurre Chandler, che inizialmente è sorpreso, fino a quando Monica non intuisce il trucco dell'amica e convince Chandler a stare al gioco per farla cedere. L'apice dell'episodio si raggiunge con la scena di Phoebe in reggiseno davanti a Chandler, il quale cede pochi istanti prima di baciarla, confessando di essere innamorato di Monica.

La reunion di Friends rinviata per la pandemia

Il 2020 era stato scelto come l'anno in cui sarebbe avvenuta la reunion del cast di Friends. Tutto era pronto per una puntata speciale con la messa in onda prevista sul canale HBO Max. Ma anche l'operazione revival di Friends si è trovata vittima del coronavirus, rinviata a data da destinarsi a causa della pandemia.