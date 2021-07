Il lungomare di Bellaria intitolato a Raffaella Carrà, il sindaco: “Simbolo di apertura come lei” Anche l’Italia intende rendere omaggio a Raffaella Carrà come ha fatto Madrid. La regina della televisione era molto legata al comune di Bellaria – Igea Marina, in provincia di Rimini. Il sindaco ha intenzione di renderle omaggio, intitolandole il lungomare: “La legge ci impone di aspettare 10 anni ma abbiamo parlato con il Prefetto: chiederemo una deroga”.

Raffaella Carrà era profondamente legata al comune di Bellaria – Igea Marina, in provincia di Rimini. L'artista aveva vissuto in quella località l'infanzia e parte dell'adolescenza. Molti dei suoi cari, vivono lì. Non sorprende che il sindaco Filippo Giorgetti abbia intenzione di renderle omaggio, intitolandole il lungomare.

Il lungomare di Bellaria intitolato a Raffaella Carrà

Il sindaco inaugura il nuovo lungomare di Bellaria

Lo scorso venerdì, si è tenuta la riunione della giunta, nella quale si è discusso circa la possibilità di intitolare a Raffaella Carrà una parte del lungomare di Bellaria, comune in cui la regina della televisione è cresciuta. Si tratta di un'area inaugurata da poco. Nel corso della giunta si è ottenuto il via libera per procedere alla richiesta formale alle istituzioni. Secondo la legge, tuttavia, nessuna strada o piazza pubblica può essere intitolata a una persona che non sia deceduta da almeno dieci anni. Tuttavia, come riporta il Corriere, il sindaco Filippo Giorgetti è fiducioso di poter ottenere una deroga: "La legge ci impone di aspettare 10 anni ma abbiamo parlato con il Prefetto: chiederemo una deroga. Francamente contiamo di farcela”.

Perché hanno deciso di dedicarle il lungomare

Dopo la piazza a Madrid, dunque, potrebbe arrivare anche in Italia un doveroso omaggio a Raffaella Carrà. Il sindaco Giorgetti ha spiegato perché hanno deciso di dedicarle proprio il lungomare di Bellaria. Ritiene che quel luogo tanto amato da turisti italiani e stranieri abbia il sapore internazionale giusto per rendere omaggio a un personaggio la cui fama si è estesa ben oltre il confine nazionale:

