Il lungo addio di Mara Venier: “Questa sarà la mia ultima Domenica In” Il 19 settembre su Rai1 inizia la 13esima stagione al timone di Domenica In. Così, Mara Venier eguaglierà le edizioni condotte da Pippo Baudo. Al Corriere della Sera traccia un bilancio: “Domenica In mi ha dato tanto ma mi ha anche tolto un grande amore, quello di Renzo Arbore”. E questa sarà l’ultima edizione per lei.

Sono anni che si dice che Mara Venier lascerà per sempre la tv, o comunque Domenica In, ma puntualmente non avviene mai. Al Corriere della Sera, infatti, se lo dice da sola: "Lo so, non ci crede nessuno, ma penso davvero che questa sarà la mia ultima Domenica In". Ma quando parte la nuova edizione di Domenica In? I riflettori sono già accesi, le telecamere pure: si parte domenica 19 settembre. Ecco le sue parole a ridosso della 13esima stagione alla conduzione del programma.

Le parole di Mara Venier

Il 19 settembre su Rai1 inizia la 13esima stagione al timone di Domenica In. Così, Mara Venier eguaglierà le edizioni condotte da Pippo Baudo. Un traguardo importante: "Inevitabilmente scattano i bilanci. Penso a cosa mi ha dato e cosa mi ha tolto questa trasmissione".

Mi ha dato l’affetto del pubblico. Ho iniziato a essere conosciuta come l’amica, la vicina di casa, la zia. Mi ha tolto molto nel privato: il lavoro mi assorbiva e ho sottratto troppo tempo al resto. Penso che lavorare a Domenica In abbia influito anche nella fine di un amore. Sono errori che non ripeterei più. Quale amore? Quello con Arbore.

La quarta conduzione di fila: "Mi sembra incredibile condurre per la quarta volta di fila: non pensavo di tornare in Rai e ho vissuto l’essere richiamata come una rivincita. Ma credevo di togliermi un sassolino dalla scarpa e poi fare altro. Invece, come dice Vasco, sono ancora qua".

La prima volta a Domenica In

Mara Venier ha raccontato come è entrata per la prima volta a Domenica In: "Dovevo condurre un giochino nell’edizione con Luca Giurato, che però aveva capito di volersi solo occupare di inchieste, Monica Vitti che voleva parlare solo di cinema e don Mazzi, che voleva fare solo il sociale. Serviva chi tenesse insieme tutto e mi sono ritrovata a condurre, quattro giorni prima della partenza". Proprio Renzo Arbore le ha dato il consiglio migliore: “Tu devi fare Domenica In così, mostrandoti come sei nella quotidianità. Se ci riesci è fatta”. È stato il suo unico consiglio":