Giulio, fratello di Pierpaolo Pretelli, conferma l’interesse dell’ex velino nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio5, il giovane ha commentato quanto andato in onda al Grande Fratello Vip 2020. Elisabetta ha sminuito l’interesse per Pierpaolo, descrivendolo come “tenero”, non certo il primo aggettivo che si utilizzerebbe per definire un uomo nei confronti del quale si nutre un interesse di tipo passionale. Giulio, al contrario, sostiene che Pierpaolo sia davvero preso dall’ex moglie di Flavio Briatore: “Conoscendo Pierpaolo lo vedo tanto preso e molto sincero, la guarda con gli occhi da cerbiatto, esattamente come ha detto lei”.

Riccardo Signoretti: “Elisabetta è disposta a perdere

Dello stesso avviso Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo. Anche secondo il giornalista tra i due sarebbe nato un sentimento sincero: “Tra la Gregoraci e Pretelli è nato qualcosa di bello. Si vede che c’è feeling, quindi è solo questione di giorni. Poi bisognerà vedere cosa accadrà una volta fuori dal reality”. Secondo Signoretti, tuttavia, la questione principale sarebbe un’altra. Sull’onda delle ultime dichiarazioni di Flavio Briatore, il giornalista si è chiesto se Elisabetta è disposta a rinunciare al suo stile di vita pur di stare con Pierpaolo:

La Gregoraci, per vivere questo sentimento, una relazione con Pretelli, è disposta a perdere tutto quello che ha? Perché Briatore in questo momento è come la società che gestisce l’acquedotto, ha in mano dei rubinetti molto importanti. Se questi rubinetti si chiudono, è finita la vita dorata. E poi ci si scontra anche con la realtà. Io credo che nella Casa vedremo nascere qualcosa di molto più concreto tra questi due ragazzi. C’è il terreno fertile, vedremo se dopo durerà.

Briatore: “A 40 anni vada con i ragazzini ma rinunci a quanto le passo”

Le dichiarazioni di Signoretti arrivano a poche ore da quelle rilasciate da Flavio Briatore che, riflettendo sul desiderio di libertà manifestato dalla ex moglie, ha dichiarato: “Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?”.