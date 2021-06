Ospiti della puntata di "Oggi è un altro giorno" nel pomeriggio di Rai1 sono stati Sauro e Anna Falchi. La conduttrice tv, in procinto di iniziare una nuova avventura televisiva al timone de I Fatti Vostri su Rai 2, ha raccontato a Serena Bortone il rapporto con suo fratello, un legame incredibilmente solido e profondo che ha portato i due ad essere l'uno la spalla dell'altra anche in ambito lavorativo. Sauro, infatti, è diventato l'ufficio stampa del noto volto tv, come lui stesso racconta, ma questo ruolo non sempre è stato semplice da gestire, come dimostra un aneddoto rivelato in trasmissione.

Il racconto di Sauro Falchi

Ad entrare nel vivo dell'intervista parlando del suo lavoro è proprio Sauro che, infatti, rivela di essere stato contattato in passato da chi voleva lanciare un gossip sulla storia d'amore tra Anna Falchi e Fiorello, che all'epoca dei fatti guadagnò l'attenzione delle cronache rosa. Un aneddoto che i due raccontano scherzandoci su, ma che in altre occasioni avrebbe potuto determinare la fine di un rapporto fraterno o avrebbe potuto gettare discordia tra loro per la nascita di incomprensioni o addirittura per un ipotetico tradimento che, per fortuna, non c'è stato e che ha permesso loro di lavorare insieme fidandosi reciprocamente l'uno dell'altro:

Ero un perditempo senza arte né parte, dopo aver fatto il soldato Anna mi ha chiesto se volessi lavorare con lei. Non è stato facile, perché lei è maniaca dell’ordine e delle pulizie, ma la cosa è andata. Dopo poco che ci siamo rivistimi offrirono quaranta milioni per svelare dove fosse nascosta mia sorella con Fiorello, ma io ho preferito rimanere con le mie dieci mila lire in tasca e non rivelare il suo segreto. Faccio ufficio stampa, mi occupo dei contratti, un po’ di tutto… il problema fondamentale è che lei è diventata della Lazio, mentre io sono un romanista sfegatato.

Il rapporto tra Anna Falchi e il fratello

Un sodalizio non solo familiare, ma anche lavorativo quello che lega Sauro e Anna Falchi, sebbene i due abbiano inizialmente preso strade diverse per poi ritrovarsi e intraprendere un percorso insieme: "Il rapporto professionale è nato da solo e gradualmente. Inizialmente facevo da portaborse, poi sono diventato il suo ufficio stampa. Sono molto umile, come tutti i romagnoli”, ha spiegato Sauro. A queste dichiarazioni si è accodata subito l'attrice, sottolineando quanto sia importante per lei il suo supporto: "Mio fratello mi dà sempre la dritta giusta. È l’uomo che mi conosce di più e non ci sarà mai un uomo che mi conosce come lui. Siamo cresciuti con la mamma e ce la siamo cavata bene. Stiamo veramente bene insieme, anche se qualcuno ci dice che sembra ‘un po’ troppo".