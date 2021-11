Il finale di Cuori trionfa negli ascolti Chiude in bellezza la fiction con Pilar Fogliati, Daniele Pecci e Matteo Martari. Ecco in quanti hanno visto il finale di Cuori.

A cura di Daniela Seclì

Il palinsesto televisivo di domenica 28 novembre, ha offerto agli spettatori fiction, film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha lasciato spazio all'ultima puntata di Cuori. Canale5, invece, ha proposto agli spettatori un nuovo appuntamento con All together now. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti.

Cuori chiude con 4.341.000 spettatori pari al 20.1% di share

Rai1 ha trasmesso l'ultima puntata di Cuori. Come Pilar Fogliati aveva anticipato in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, si è trattato decisamente di un finale aperto. La seconda stagione è già in fase di scrittura. L'ultima puntata di Cuori è stata seguita da 4.341.000 spettatori pari al 20.1% di share, attestandosi come programma più visto della prima serata del 28 novembre. Canale5 ha trasmesso All together now – La musica è cambiata. Il programma condotto da Michelle Hunziker si è fermato a 2.260.000 spettatori con l’11.5% di share.

Ascolti tv di domenica 28 novembre

Vediamo cosa hanno proposto le altre reti televisive e i dati di ascolto registrati. Rai2 ha trasmesso le serie N.C.I.S. Los Angeles e N.C.I.S. New Orleans, che sono state seguite rispettivamente da 932.000 spettatori con il 3.8% di share e 822.000 spettatori con il 3.5% di share. Rai3 ha trasmesso una nuova puntata di Che tempo che fa. Fabio Fazio, che tra gli ospiti ha avuto anche Fedez, ha interessato 2.795.000 spettatori con l'11.6% di share, mentre il segmento Il tavolo è stato seguito da 1.993.000 spettatori con il 10.3% di share. Italia1 ha lasciato spazio a Jurassic World – Il regno distrutto. Il film di Juan Antonio Bayona con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard ha registrato 1.239.000 spettatori con il 6% di share. Rete4, infine, ha trasmesso Controcorrente. Il programma è stato seguito da 803.000 spettatori con il 4.4% di share.