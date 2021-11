Fedez e Chiara Ferragni in terapia di coppia: “Normalizziamo l’andare dallo psicologo” Fedez, a Che tempo che fa, ha svelato qualche dettaglio in più sulla serie The Ferragnez e ha colto l’occasione per sottolineare quanto sia importante normalizzare l’andare in terapia.

A cura di Daniela Seclì

Fedez ha partecipato alla puntata di Che tempo che fa, trasmessa domenica 28 novembre. L'artista ha presentato l'album Disumano e ha parlato dei tanti nuovi progetti che lo vedranno protagonista, dalla seconda edizione di LOL – Chi ride è fuori alla serie The Ferragnez. L'intervista ha avuto inizio con un piccolo fuoriprogramma.

Fedez e il fuoriprogramma con lo sgabello: "Stavo cadendo"

Mentre Fedez si stava posizionando sullo sgabello, Fabio Fazio ha notato che qualcosa non andava e gli ha chiesto: "Cos'è successo?". Il cantante ha ammesso: "Stavo cadendo. Scusatemi, non riesco ad appoggiare i piedi". Il conduttore di Che tempo che fa ha ironizzato: "Non ti devi scusare, se cadi è meglio, così se ne parla. Di tutto quello che fai se ne parla". Quindi, si è passati a parlare della finta campagna elettorale di Fedez, in occasione del lancio dell'album:

"Ci hanno creduto in tanti, è tragicomico che in molti ne abbiano parlato senza rendersi conto che potesse essere una trollata. Se scenderò in politica in futuro? No. Se vuoi facciamo un contratto qua che non accadrà mai. Un contratto in televisione, per rievocare delle cose terribili (il riferimento sembra essere al contratto con gli italiani, che Silvio Berlusconi firmò in diretta nel 2001 nel programma Porta a Porta, di Bruno Vespa, ndr). Lo escludo nella maniera più assoluta, ma era un modo per dimostrare quanto la verità e il clamore pesino sull'informazione. Era palese che fosse uno scherzo".

La terapia di coppia con Chiara Ferragni

Nel corso dell'intervista, si è parlato anche brevemente della serie The Ferragnez, che sarà disponibile su Amazon Prime a partire dal 9 dicembre. A riguardo, Fedez ha dichiarato: "L'abbiamo girata durante il lockdown, quindi è stata un'ottima occasione per poter uscire, in un momento in cui non si poteva. Ci sono tante cose. Credo che la cosa più interessante sia cercare di normalizzare l'andare in terapia di coppia e non solo, proprio in generale. Non sono un bravo recensore, sarei di parte, ma è stato molto interessante". In effetti, sia Chiara Ferragni che Fedez hanno parlato spesso pubblicamente di come si rechino da uno psicologo regolarmente, perché occorre prendersi cura della salute mentale, quanto di quella fisica.