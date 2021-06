Con l'arrivo dell'estate e complici anche le partite degli Europei di calcio, non sono molte le proposte innovative delle varie emittenti che possano allietare la prima serata del pubblico italiano. E infatti, dopo la partita Italia-Galles che ha incollato gli italiani alla televisione nel tardo pomeriggio di domenica 20 giugno 2021, la serata si è mostrata decisamente più fiacca con programmi in replica e versioni estive di show già andati in onda nella precedente stagione tv. Ed ecco, infatti, che tra Canale 5 e Rai1, dove sono stati proposti due film, nel secondo caso si tratta della replica del film "Storia di Nilde" su Nilde Iotti interpretata da Anna Foglietta, a vincere nella sfida che si consuma ogni sera negli ascolti televisivi è stato "Conta su di me" proposto da Mediaset. Sul podio, in seconda posizione, troviamo il film su Rai2 "Delitti in Paradiso"

Ascolti tv domenica 21 giugno

Nella serata di ieri, domenica 20 giugno 2021, su Rai1 Storia di Nilde è stata vista da 1.352.000 spettatori guadagnando uno share del 7.4%. Su Canale5 Conta su di me ha suscitato l'interesse di 2.040.000 spettatori registrando uno share dell’11.7%. Su Rai2 Delitti in Paradiso è stata la scelta di 1.491.000 spettatori con l'8% di share. Su Italia1 Colorado in replica ha intrattenuto 950.000 spettatori ottenendo uno share del 6%. Su Rai3 Kilimangiaro Estate è stato visto da 985.000 spettatori registrando il 5.3%. Su Rete4 Vendetta: Una storia d’amore ha catturato l'attenzione di 941.000 spettatori con il 5.4%. Su La7 Abbattiamoli – Chi ha voluto le stragi di Cosa Nostra? ha registrato 470.000 spettatori pari al 3.8%. Su Tv8 il GP Francia di Formula 1 ha segnato 1.162.000 spettatori ovvero il 6.2% di share. Sul Nove Supernanny è stato seguito da 365.000 spettatori con il 2.3% di share.