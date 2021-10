Il fidanzato di Francesca Cipriani sarebbe un nuovo concorrente del GFVip Tra i nuovi ingressi al GFVip ci sarebbe Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani impazzita d’amore per lui durante la sorpresa nella casa. Un’ingresso scoppiettante, quello dell’imprenditore edile romagnolo. che potrebbe dare uno scossone alle dinamiche della casa e che dovrebbe arrivare, stando alle indiscrezioni, già nella puntata di venerdì 22 ottobre del GFVip. Insieme a lui dovrebbe esserci una presenza femminile, quella di Antonella Fiordelisi.

A cura di Giulia Turco

Se ne parla da giorni e ormai sembra essere sempre più concreta l'ipotesi che nuovi concorrenti varcheranno la porta rossa del GFVip. Stando alle indiscrezioni, a risollevare gli animi un po' spenti dei gieffini ci sarà Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani che si è fatto conoscere dal pubblico di Canale 5 con la sorpresa alla sua Pupa che è impazzita d'amore per lui. Un'ingresso scoppiettante, quello dell'imprenditore edile romagnolo. che potrebbe dare uno scossone alle dinamiche della casa e che dovrebbe arrivare, stando alle indiscrezioni, già nella puntata di venerdì 22 ottobre del GFVip.

Chi è Alessandro Rossi

Alessandro Rossi, 30 anni, è il fidanzato attuale di Francesca Cipriani. Originario di Cesenatico, è un imprenditore edile e arredatore di interni a capo dell’azienda EDIL GEO che si occupa tra le cose di arredare le case dei Vip. Alessandro e Francesca sono molto affiatati: “Ci siamo piaciuti subito e tempo due settimane ho accettato il suo invito a cena”, ha raccontato la Cipriani prima di entrare nella casa in un’intervista a Chi, “ha continuato a mandarmi messaggi, fiori, tortellini, piadine: sapeva come colpirmi perché sono una golosastra”.

I nuovi ingressi al GFVip

Quella di Alessandro Rossi tuttavia non sarebbe l'unica nuova partecipazione. Insieme a lui dovrebbe esserci una presenza femminile, quella di Antonella Fiordelisi, schermista e modella ex fidanzata di Francesco Chiofalo. A lasciarsi scappare lo spoiler era stata Sophie Codegoni nella casa durante una conversazione con i compagni, parlando del provino della Fiordelisi andato particolarmente bene. Non lontana dal mondo dello spettacolo, la 23enne è stata pizzicata in compagnia di Carlos, il figlio di Carlo Corona in giro per Milano. Chissà che anche la sua presenza al GFVip non sia gestita dall'ex paparazzo.