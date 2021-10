Nuovi ingressi al GFVip, Sophie rivela chi potrebbe essere la prossima concorrente Sophie Codegoni si lascia sfuggire uno spoiler su un nuovo ingresso nella casa. Antonella Fiordelisi, ex fidanzata di Francesco Chiofalo, avrebbe sostenuto il provino per il reality e sarebbe in attesa di varcare la porta rossa. Che si stia per allargare la cerchia di concorrenti suggeriti da Fabrizio Corona? Fatto sta che appena poche settimane prima la giovane schermitrice è stata paparazzata dal settimanale Oggi insieme al figlio Carlos Corona.

A cura di Giulia Turco

Il cast del GFVip potrebbe non essere ancora del tutto al completo. A quanto pare, ci sarebbero alcuni nomi lasciati di riserva per il reality di Alfonso Signorini che non è escluso possano varcare la porta rossa nelle prossime settimane. A lasciarsi scappare uno spoiler sui papabili nuovi concorrenti è Sophie Codegoni che, parlando con gli inquilini, ha fatto riferimento all'ex fidanzata di Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi, alla quale il provino per il GFVip sarebbe andato particolarmente bene.

Chi è Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi è la giovane schermitrice, modella e influencer balzata agli onori delle cronache del gossip per la sua tormentata relazione con Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island. Antonella, oggi 23 anni, partecipò al programma come tentatrice nel 2017. A giugno 2021, intervistata da Casa Chi, aveva raccontato di aver rifiutato la proposta di partecipare come naufraga all'Isola dei Famosi, ammettendo che avrebbe accettato volentieri il GFVip: "Quello sicuramente sarebbe un bel reality per me. Perché molte persone non mi conoscono bene, non conoscono ben i miei lati caratteriali". L'influencer non sarebbe la prima ex fidanzata di Chiofalo a varcare la porta rossa: già lo scorso anno entrò nella casa Selvaggia Roma, che con lui partecipò a Temptation Island.

Le conoscenze di Fabrizio Corona al GFVip

Il nome di Fabrizio Corona sembra non voler lasciare le mura del Grande Fratello Vip. L’ex paparazzo è tornato al centro delle cronache della casa dopo i battibecchi tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Una accusa l’altra di aver seguito passo passo le indicazioni di Corona sulla gestione dell’avventura al reality, seguendo il consiglio di intavolare flirt amorosi con gli uomini della casa. Primo fra tutti, Manuel Bortuzzo, il concorrente giudicato più forte di questa edizione. Spunta fuori che anche Greta, presunta fidanzata di Antinolfi che si pensava fosse lontana dal mondo dello spettacolo, sarebbe in realtà sotto l’ala di Corona. Il nome di Antonella Fiordelisi, potrebbe non essere lontano dall’ex paparazzo, considerando che ad inizio ottobre sulle pagine di Chi sono spuntate le foto che testimoniano un flirt (o un’amicizia chissà), con il figlio Carlos Corona.