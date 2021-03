Lunedì 8 marzo, Rai1 ha lasciato spazio all'attesissimo appuntamento con Il commissario Montalbano. Il personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti è tornato nell'episodio intitolato Il metodo Catalanotti, che narra la morte di uno strozzino con la passione per il teatro. A lungo, si è parlato di quell'episodio come dell'addio di Montalbano agli spettatori. Tuttavia, nelle ultime settimane, si è aperto uno spiraglio alla nuova stagione. Sia Luca Zingaretti che il produttore Carlo Degli Esposti hanno dichiarato di non avere preso ancora una decisione definitiva. Hanno bisogno di tempo per fare i conti con il dolore per la morte dello scrittore Andrea Camilleri, del regista Alberto Sironi e dello scenografo Luciano Ricceri. Degli Esposti si è detto intenzionato ad aspettare la fine della pandemia per decidere se dare un finale degno alla serie. Zingaretti ha spiegato che rilevanti sarebbero stati anche i dati di ascolto: "Vediamo come viene accolto questo episodio. Poi decideremo". Vediamo, dunque, i dati Auditel registrati da Il metodo Catalanotti.

Gli ascolti di lunedì 8 marzo

L'episodio de Il Commissario Montalbano, Il metodo Catalanotti, trasmesso su Rai1 lunedì 8 marzo è stato seguito da 9.016.000 spettatori pari al 38.4% di share. Canale5 ha provato a contrastare Luca Zingaretti, trasmettendo Titanic. L'amatissimo film di James Cameron con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, però, si è fermato a 1.913.000 spettatori con uno share dell’11.4%. Vediamo i programmi trasmessi dalle altre reti. Rai2 ha trasmesso il film Colette, che è stato seguito da 491.000 spettatori con l'1.9% di share. Rai3 ha lasciato spazio a Il castello di vetro. Il film ha registrato 838.000 spettatori con il 3.4% di share. Italia1 ha proposto Tre uomini e una gamba. Il film ha interessato 1.026.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Rete4, infine, Quarta Repubblica ha registrato 1.136.000 spettatori con il 5.8% di share.

Gli ascolti di Montalbano negli ultimi 10 anni

Vediamo gli ascolti registrati dagli episodi de Il commissario Montalbano trasmessi negli ultimi dieci anni.

La rete di protezione

16 marzo 2020

9.497.000 spettatori 33,20% share

Salvo amato, Livia mia

9 marzo 2020

9.377.000 spettatori 39,00% share

Un diario del ’43

18 febbraio 2019

10.150.000 spettatori 43,30% share

L’altro capo del filo

11 febbraio 2019

11.108.000 spettatori 44,90% share

Amore

19 febbraio 2018

10.816.000 spettatori 42,80% share

La giostra degli scambi

12 febbraio 2018

11.386.000 spettatori 45,10% share

Come voleva la prassi

6 marzo 2017

11.268.000 spettatori 44,10% share

Un covo di vipere

27 febbraio 2017

10.674.000 spettatori 40,80% share

La piramide di fango

7 marzo 2016

10.333.000 spettatori 40,95% share

Una faccenda delicata

29 febbraio 2016

10.862.000 spettatori 39,06% share

Una lama di luce

6 maggio 2013

10.715.000 spettatori 38,13% share

Una voce di notte

29 aprile 2013

10.223.000 spettatori 36,43% share

Il gioco degli specchi

22 aprile 2013

9.948.000 spettatori 35,17% share

Il sorriso di Angelica

15 aprile 2013

9.630.000 spettatori 34,19% share

L’età del dubbio

4 aprile 2011

9.295.000 spettatori 32,45% share

La caccia al tesoro

28 marzo 2011

9.293.000 spettatori 31,37% share

La danza del gabbiano

21 marzo 2011

9.032.000 spettatori 31,20% share

Il campo del vasaio

14 marzo 2011

9.561.000 spettatori 32,59% share