Il Collegio 6, nella terza puntata due studenti rischiano l’espulsione e un professore va via Due allievi a rischio espulsione, un docente che abbandona il programma, la prima gita fuori porta di questa sesta edizione. Questo e tanto altro nella terza puntata del Collegio 6, in onda su Rai2 martedì 9 novembre a partire dalle 21.20 su Rai2. Nel frattempo continuano le intemperanze degli studenti e, tra loro, nascono simpatie.

A cura di Andrea Parrella

Arriverà martedì 9 novembre la terza puntata de Il Collegio 6, il docu reality di Rai2 di grande successo, tornato in onda da alcune settimane con la sesta edizione. Nelle prime due puntate il pubblico ha avuto modo di fare la conoscenza degli alunni che quest'anno popolano il programma ambientato nel Collegio Regina Margherita di Anagni. Con la terza tappa di questa edizione ambientata nel 1977 si entra definitivamente nel vivo del programma e il problema, come spesso accaduto anche nelle scorse edizioni, è la svogliatezza di una parte degli studenti.

Il Collegio, anticipazioni del 9 novembre

In collegio se non si studia la fine è prossima, questa è una delle regole che valgono sempre. Nel nuovo appuntamento del docu-reality in onda martedì 9 novembre alle ore 21.20 su Rai2, due alunni si troveranno nelle condizioni di dover studiare più degli altri perché chiamati a superare la prova assegnata dal Preside Bosisio, dopo che 7 giorni fa avevano mancato di rispetto al professor Maggi. Ad attenderli ci sarà una prova il cui superamento sarà fondamentale per la permanenza dei due in Collegio, visto che se non andrà bene verranno espulsi.

Il Collegio, un professore lascia il programma

In classe ci sarà una novità tra i professori, uno di loro dovrà allontanarsi e sarà sostituito per qualche giorno. Chi sarà tra questi? Si tratterà di Maria Rosa Petolicchio, di Luca Raina, dello stesso Andrea Maggi oppure di un altro tra i docenti? Tra i momenti topici Arriverà poi il momento della prima proiezione di un film, la prima gita fuori dal cancello (che come faceva notare il prof. Raina in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, sono tra le novità di questa edizione), a cui potrà partecipare solo chi se lo meriterà e infine i collegiali saranno impegnati in una lezione di giornalismo. Non mancheranno coloro che si faranno notare per le loro intemperanze e diventeranno così degli osservati speciali, come i malumori nel refettorio della mensa per le proposte in menu, mentre altre simpatie continuano a sbocciare.