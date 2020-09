È ricominciato Il Cantante Mascherato, quello americano. Negli Usa il programma, che in Italia è stato importato da Milly Carlucci, è giunto alla quarta edizione presentato da Nick Cannon con quattro super opinionisti: Robin Thicke, Nicole Scherzinger, Melissa McCarthy e Ken Jeong. Da noi ci sono Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Guillermo Mariotto, Ilenia Pastorelli e Patty Pravo. Nessuno è perfetto, d'altronde. Ma è stato un successo, non grande, ma importante, tanto è vero che l'edizione 2021 è stata già confermata da Milly Carlucci.

Il successo negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, è una delle trasmissioni più apprezzate nell'ultimo periodo. Nella serata di ieri, la notte tra il 23 e il 24 settembre in Italia, la prima maschera è caduta. Il Dragone, che aveva impressionato per essere stato in grado di tenere la scena come un vero MC's, è stato svelato. Dietro la maschera il ringhio profondo, il timbro vocale inconfondibile di una superstar del rap old school: Busta Ryhmes. Il gioco nel gioco consiste nel cercare di indovinare l'identità misteriosa. Nel caso di Busta Rhymes c'erano arrivati sia Nicole Scherzinger sia Robin Thicke: "Ho un timbro vocale caratteristico" ha dichiarato l'artista a Variety "ma sono comunque sorpreso che mi abbiano riconosciuto. Ho scelto il drago perché mi ha rappresentato per tutta la mia carriera"

La seconda edizione in Italia

"Il cantante mascherato" è stato lanciato con una edizione "prova" di sole quattro puntate. Considerato il successo, Milly Carlucci ha già annunciato una nuova edizione che superi le quattro puntate.

Ci saranno nuove maschere perché sono legate alla personalità del personaggio che si nasconde sotto. Potrebbero essere più delle quattro puntate della scorsa edizione e quindi i concorrenti dovrebbero essere più di otto, per poter andare avanti con le eliminazioni.

La prima edizione de Il Cantante Mascherato è stata vinta dal Coniglio, sotto le cui vesti si nascondeva Teo Mammucari.