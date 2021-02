Si è conclusa la seconda edizione del Cantante Mascherato, lo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci.La finale andata in onda venerdì 26 febbraio ha decretato la vittoria del Pappagallo Red Canzian, che ha battuto in finale la Farfalla Mietta. In entrambi i casi la giuria aveva già annusato la loro presenza sotto alla maschera, per quel che riguarda Red Canzian, praticamente all'unanimità.

I concorrenti e le maschere della seconda edizione

La finale aveva svelato altre due maschere, quella del Lupo, che nascondeva sotto di sé il volto di Max Giusti, e ancora l'Orsetto, interpretato dall'attore Simone Montedoro. Prima di loro, nel corso delle settimane precedenti, erano stati eliminati: Sergio Assisi nella maschera del Gatto, Katia Ricciarelli sotto la maschera della Giraffa, Mauro Coruzzi sotto la maschera della Tigre azzurra. E ancora Gigi e Ross, che erano subentrati ai Ricchi e Poveri nel costume del Baby Alieno, visto che i quattro componenti del gruppo si erano ritirati alla fine della prima puntata per difficoltà a resistere al calore di quel costume Comici. Ultima concorrente è stata Alessandra Mussolini nel costume della Pecorella.

La giuria del Cantante Mascherato

Red Canzian succede al vincitore della scorsa edizione che era stato Teo Mammucari con il costume da Coniglio. La seconda edizione del programma di Rai1 è andata in onda per quattro puntate, è stata condotta ancora una volta da Milly Carlucci, con una giuria in parte confermata e in parte rinnovata rispetto alla prima edizione. A Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Patty Pravo si sono aggiunti Caterina Balivo e Costantino Della Gherardesca. Il Cantante Mascherato è l'adattamento italiano della versione statunitense e tedesca del talent show canoro The Masked Singer, a loro volta ispirati a Bongmyeon ga-wang, format sudcoreano della MBC.