Va in scena venerdì 26 febbraio la puntata finale della seconda edizione de Il Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci in onda come sempre in onda su Rai Uno con Milly Carlucci. Quattro le maschere rimaste in gara che si giocheranno la vittoria finale in questo ultimo atto.

Per la prima volta le quattro maschere ancora in gioco, orsetto, farfalla, lupo, pappagallo, duetteranno con quattro cantanti italiani che nel corso delle puntate sono stati anche citati come possibili protagonisti sotto le maschere (e che non è escluso possano esserlo davvero). Nel corso della serata Anna Tatangelo duetterà con il Lupo (che per molti giurati potrebbe essere il su Go ex compagno Gigi D’Alessio), Cristina D’Avena duetterà con l’Orsetto, Rita Pavone con il Pappagallo e Red Canzian con la Farfalla. Quest'ultimo è ritenuto da molti colui che si nasconde sotto la maschera del pappagallo.

Per questa finale, dunque, i quattro giurati Costantino Della Gherardesca, Flavio Insinna, Patty Pravo, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti, dovranno indovinare chi sono i volti che si celano dietro le quattro maschere superstiti.