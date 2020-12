Si scaldano i motori per il Festival di Sanremo 2021. Salvo imprevisti, la kermesse canora andrà in onda da martedì 2 marzo a sabato 6 marzo. Uno dei primi ospiti annunciati è stato il campione del Milan Zlatan Ibrahimović, che sarà presente in tutte le serate del Festival. Dopo l'annuncio di Amadeus è arrivata anche la conferma del diretto interessato.

Ibrahimovic annuncia la sua presenza a Sanremo

Nel corso della conferenza stampa di presentazione de ‘L'anno che verrà', Amadeus ha cominciato a sbilanciarsi sul cast che accompagnerà gli spettatori lungo la maratona sanremese. Il conduttore, che per il secondo anno calcherà il palco dell'Ariston con Rosario Fiorello, ha annunciato: "Posso ufficializzare la presenza in tutte le cinque sere del Festival di Sanremo di Zlatan Ibrahimovic, senza saltare nessuna partita del Milan. Un altro colpo di Sanremo". Dopo l'annuncio del conduttore, è arrivata anche la conferma del calciatore. Ovviamente non poteva che farlo in modo originale. Il campione ha pubblicato un video in cui compare in boxer mentre esce in giardino. A piedi nudi sfida la neve, affondando fino alle caviglie. Dopo una breve passeggiata, si lascia cadere al suolo. Il video è accompagnato dalla frase: "Zanremo ci siamo ‘…perché Sanremo è Zanremo…". Il calciatore sarà all'altezza delle aspettative? Quello del 2021 sarà davvero un Festival di Sanremo nel segno di Zlatan? Non resta che attendere marzo per scoprirlo.

Ospite fisso anche Achille Lauro, Elodie conduttrice

Prende ormai forma la rosa dei protagonisti del Festival di Sanremo 2021. Sono già stati svelati i 26 Big e i titoli delle canzoni con cui gareggeranno. Inoltre, è stata annunciata la presenza di Elodie come co-conduttrice per una delle cinque serate: "Ha un pubblico fortissimo, è bella, spiritosa, divertente, ironica". Infine, tra gli ospiti fissi anche Achille Lauro che su Twitter ha fatto sapere: "Farò parte del cast del 71° Festival di Sanremo portando in scena 5 quadri, 5 opere d’autore".