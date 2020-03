Secondo quanto appreso da Fanpage.it, la Rai ha chiuso gli studi di Teulada (studio 2) e Saxa Rubra (studio 6) dopo la partecipazione dei vice ministri Anna Ascani e Pier Paolo Sileri rispettivamente ai programmi Agorà e Chi l’ha visto. Come già accaduto per Bruno Vespa con Porta a Porta, i programmi condotti da Federica Sciarelli e Serena Bortone dovrebbero essere sospesi per effetto della quarantena forzata. Al momento sappiamo che la squadra dello studio di Chi l’ha visto è stata mandata a casa per permettere la sanificazione dei locali.