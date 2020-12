La televisione è bella anche perché un ragazzino di 13 anni può mandare in crisi un veterano del giornalismo italiano come Bruno Vespa, vittima di una distrazione nel corso del programma Da noi… a ruota libera, immediatamente corretto da Francesco Barberini, appassionato di ornitologia, ospite anche lui di Francesca Fialdini per raccontare la sua grande passione per il bird watching e l'universo degli uccelli.

La gaffe di Bruno Vespa

Nel tentativo di unire i due ospiti in un unico spazio, Francesca Fialdini ha fatto interagire Bruno Vespa e Francesco Barberini, chiamati a farsi delle domande a vicenda sui rispettivi interessi. Giunto il turno del conduttore di Porta a Porta, Vespa chiede al ragazzo: “Ma tu studi solo gli uccelli semplici, come i canarini, oppure anche quelli misteriosi, come i pipistrelli?". Non senza un accenno di imbarazzo, Barberini ha risposto a Vespa correggendolo immediatamente: “I pipistrelli non sono uccelli, sono mammiferi”, per poi rispondere al giornalista. Il frammento di Tv è inevitabilmente finito al centro dell'ironia sui social, con il momento ripreso da molti proprio in chiave sfottò per Bruno Vespa.

La polemica di Bruno Vespa con Amadeus

Vespa che pochi giorni fa è stato protagonista di una polemica lanciata all'indirizzo di Amadeus dopo la finale di Sanremo Giovani finita con grande ritardo rispetto all'orario previsto. In apertura della consueta puntata di Porta a Porta il giornalista aveva esordito così: "Per una volta devo scusarmi con il pubblico di Porta a porta. Il programma va in onda molto tardi e gli spettatori a volte se ne lamentano. Ma ci sono programmi più importanti del nostro. Quello che ci ha preceduto stasera doveva essere di un'importanza eccezionale, perché ci ha spinto fino a quest'ora. Vi chiedo scusa se andiamo in onda in un'ora così tarda da essere perfino inconsueta per noi che andiamo in onda così tardi. Abbiate pazienza".