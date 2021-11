I Maneskin conquistano anche la Tv americana, dopo Jimmy Fallon ospiti di Ellen DeGeneres Dopo la presenza di alcune settimane fa al The Tonight Show di Jimmy Fallon, i Maneskin sono finiti nel salotto di Ellen DeGeneres, uno degli show televisivi più popolari d’America. Ospitata che è ennesima testimonianza di un successo inarrestabile e internazionale per i quattro artisti che hanno trionfato a Eurovision.

A cura di Andrea Parrella

Il tour dei Maneskin in America prosegue e, dopo l'apertura del concerto dei Rolling Stones, per i quattro artisti arriva un altro appuntamento televisivo imperdibile, ospiti del The Ellen Show di Ellen DeGeneres. Si tratta di uno degli show televisivi più celebri oltreoceano, che fa seguito alla partecipazione di alcune settimane fa al The Tonight Show di Jimmy Fallon.

I Maneskin al The Ellen DeGeneres Show

Ospiti di Ellen DeGeneres, i Maneskin hanno suonato per il pubblico dello show la loro Beggin', cover che negli ultimi giorni ha superato il milione di copie vendute negli Stati Uniti, a dimostrazione che il successo della band italiana oltreoceano è concreto e riscontrabile.

Il mondo del rock celebra i Maneskin

Un successo che li ha certamente visti bruciare delle tappe con una velocità incredibile, se solo si considera l'eco internazionale di cui godono in questo momento. Una risonanza senza precedenti per quel che riguarda una band italiana, che ha permesso ai Maneskin di passare dall'approvazione di artisti come Iggy Pop e Little Steven, storico chitarrista di Bruce Springsteen, al palco del The Tonight Show di Jimmy Fallon, probabilmente il late show più popolare d'America in questo momento.

Leggi anche I Maneskin si preparano a Jimmy Fallon con tre canzoni tra le più ascoltate al mondo

I Maneskin al concerto dei Rolling Stones

Proprio in occasione della partecipazione al The Tonight Show, era stata annunciata la partecipazione dei Maneskin al concerto dei Rolling Stones. La band ha aperto la serata del 6 novembre a Las Vegas, precedendo Mick Jagger e il resto della band con i loro successi, da Beggin' a Zitti e Buoni, con cui hanno trionfato sia al Festival di Sanremo a febbraio del 2021, sia all'Eurovision Song Contest di Rotterdam lo scorso maggio. Un successo da cui è iniziato tutto, con il gruppo che in pochi mesi si è ritrovato a vivere un autentico sogno, ottenendo la possibilità di suonare su palchi impensabili fino a pochi mesi prima.