I video dei Maneskin da Jimmy Fallon: Beggin e Mammamia conquistano la tv americana Il successo inarrestabile dei Maneskin è confermato dalla presenza della band al The Tonight Show di Jimmy Fallon, il principale late show della Tv americana. La band si è esibita con due canzoni, Beggin e MAMMAMIA, con le quali hanno scalato le classifiche di tutto il mondo dopo aver vinto il Festival di Sanremo e l’Eurovision 2021.

A cura di Andrea Parrella

Il momento d'oro dei Maneskin prosegue e il successo nato dalla vittoria del Festival di Sanremo 2021 e poi da quello all'Eurovision Song Contest non accenna ad arrestarsi. A testimonianza di una fama planetaria che sta raggiungendo vette inaspettate, la band italiana ha fatto il suo debutto sulla Tv americana dalla porta d'ingresso, ospiti di Jimmy Fallon nel celebre late show statunitense. Il New York Times dopo il loro trionfo all'Eurovision si era interrogato scrivendo: "Hanno vinto, possono conquistare il mondo?", pare proprio di sì.

I Maneskin apriranno il concerto dei Rolling Stones

Un'ospitata, quella da Jimmy Fallon, che anticipa i primi due concerti dei Maneskin negli Stati Uniti. Il primo mercoledì 27 ottobre 2021 al Bowery Ballroom di New York (NY), il secondo previsto per lunedì 1 novembre al Roxy Theatre di Los Angeles (CA). Ma la data clamorosa è quella del 6 novembre, quando apriranno il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas.

Cosa hanno fatto i Maneskin da Jimmy Fallon

I Maneskin si sono esibiti dal vivo proponendo al pubblico americano due pezzi che in questo momento stanno accompagnando la band in giro per il mondo. Prima con Beggin, cover del pezzo di The Four Season di cui di fatto la band si è quasi appropriata con la cover proposta anni fa a X Factor, tornata al successo proprio in concomitanza della vittoria a Eurovision dei quattro. E poi MAMMAMIA, la nuova canzone dei Maneskin di cui solo pochi giorni fa è stato rilasciato il videoclip.

I video di Beggin e MAMMAMIA da Jimmy Fallon

Una risonanza, quella dei Maneskin, che valica dunque i confini continentali e fa atterrare i quattro componenti del gruppo su quella che in questo momento può essere definita, senza se e senza ma, la principale vetrina televisiva a livello internazionale. Sul canale ufficiale del The Tonigh Show di Jimmy Fallon sono già disponibili i video delle due esibizioni.

I numeri di Beggin'

È ancora Beggin' la canzone che contribuisce alla fortuna dei Maneskin, anche in America. La cover dei The Four Season inclusa nel loro primo Ep Chosen ha migliorato ancora il risultato nella Billboard 100, la classifica dei singoli negli Usa, conquistando tre posizioni e migliorando così la diciannovesima posizione di sette giorni fa. Anche in streaming la canzone continua a volare, contando che conta oltre 670 milioni di stream e nella classifica settimanale Global di Spotify occupa ancora la quattordicesima posizione, rimanendo quindi tra le più ascoltate al mondo. I Maneskin sono comunque in classifica anche con le altre due canzoni I wanna be your slave, in 37a posizione, e "Mammamia" alla posizione 48 al suo esordio.