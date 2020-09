Era il 30 settembre 1960, quando per la prima volta comparve sul piccolo schermo mediata dalla Abc, la famiglia di preistorici che, però, fece immediatamente breccia nel cuore di grandi e piccini, stiamo parlando de I Flintstones. L'età era quella della pietra, ma ciò che veniva raccontato non aveva nulla a che vedere con la preistoria, ma senza fatica si può definire come un adattamento della contemporaneità: dai giornali di carta trasposti su pietra, alla macchina guidata a con i piedi, insomma i protagonisti di questo cartoon firmato dal duo Hanna e Barbera sono diventati iconici al grido di "Yabba-Dabba-Do".

Il boom americano nella preistoria

Impossibile dimenticarli e nonostante siano ancora ben saldi nella memoria di intere generazioni, i Flintstones riadattano l'America del boom economico ad un'immaginaria età della pietra. Infatti Fred, Wilma, Ciottolina e i loro amici Barney, Betty e il piccolo Bam Bam si trovano nel 10.000 a.C in una città di nome Bedrock, dove ci sono cinema, drive-in, parchi e ogni genere di comfort modellato sulla preistoria. Le avventure dei simpatici protagonisti, sempre pronti a dover affrontare disavventure di ogni genere nella vita quotidiana, hanno fatto sorridere adulti e bambini, divertiti dal fatto che i dinosauri potessero essere trattati come animali domestici e che al posto di una rumorosa aspirapolvere potesse esserci un animale preistorico. Per anni il cartoon è stato un baluardo della cultura americana, tanto da conquistare gli spettatori d'oltreoceano, per poi arrivare in Italia tre anni più tardi, nel 1963 sempre il 30 settembre.

I film tratti dai Flintstones

Visto il successo ottenuto dalla prima messa in onda, nel corso degli anni sono stati fatti vari sequel e spin off portati anche sul grande schermo. I primi progetti, destinati alla tv, hanno visto come protagonisti Ciottolina e Bam Bam ormai adolescenti. Ma tanti sono gli esempi che potrebbero essere riportati, il più significativo è senza dubbio il film del 1994, realizzato in live action con John Goodman e Rick Moranis nei panni di Fred e Barney e che ottenne un immediato successo. Non fu particolarmente apprezzato, invece, il film del 2000 "I Flintstones in Viva Rock Vegas", probabilmente perché l'aura degli "antenati" aveva finito di splendere.