I Bastardi di Pizzofalcone 3, anticipazioni seconda puntata del 27 settembre: Vuoto

Ecco le anticipazioni della seconda puntata de I Bastardi di Pizzofalcone, in onda lunedì 27 febbraio 2021, alle ore 21.25 su Rai1. Il nome della seconda puntata de I Bastardi di Pizzofalcone è “Vuoto”, tratta dal romanzo di Maurizio de Giovanni edito per Einaudi Stile Libero. In questa puntata, l’esordio del personaggio del commissario Martini, interpretato da Maria Vera Ratti.