House of the Dragon, il primo trailer della serie spinoff del Trono di Spade Ecco le prime immagini della serie che dà seguito alla saga di Game of Thrones, chiusa con l’ultima stagione del 2019. House of the Dragon racconta la storia dei Targaryen, con fatti che risalgono a 200 anni prima degli eventi narrati nella serie originale. Prodotta da HBO, sarà disponibile nel 2022.

A cura di Andrea Parrella

Senza alcun preavviso, arriva il primo trailer di House of the Dragon, spinoff/prequel de Il Trono di Spade. I canali social della piattaforma streaming HBO Max hanno diffuso il video con le prime immagini del prequel interamente dedicato alla casata dei Targaryen, protagonisti della saga creata da George R.R. Martin, vero monolite della letteratura e della serialità televisiva di inizio secolo.

Di cosa parla House of the Dragon

Oltre al trailer, sono ancora scarse le informazioni che circolano in merito alla serie. Al momento si sa che le riprese sono iniziate nei primi mesi del 2021 e che la pubblicazione della serie è prevista soltanto per il 2022. La storia di House of Dragon sarà basata sul libro Fuoco e Sangue di George R.R. Martin del 2018 che racconta le vicende della Casa Targaryen 200 anni prima degli eventi narrati nella serie originale, attraverso la raccolta di storie e documenti. Queste prime immagini raccontano del legame che Daemon e Rhaenyra hanno con Daenerys. Sono frammenti che descrivono un tratto distintivo della famiglia Targaryen, quei capelli biondo platino che connotano tutti i componenti della famiglia, tramandati grazie a una generazione di matrimoni incestuosi tra membri della stessa famiglia.

Il cast di House of the dragon

House of the Dragon è interpretato da Paddy Considine che vestirà i panni di King Viserys I Targaryen, Matt Smith (noto per il suo ruolo in Doctor Who) interpreterà il principe Daemon Targaryen, mentre vedremo Olivia Cooke nei panni di Alicent Hightower, Emma D’Arcy in quelli della principessa Rhaenyra Targaryen, Steve Toussaint interprete del ruolo di Lord Corlys Velaryon, Rhys Ifans nelle vesti di Otto Hightower e Fabien Frankel in quelle di Ser Criston Cole. Se l'uscita del prodotto per l'America è prevista per il 2022, non ci sono dettagli sull'arrivo in Italia, che presumibilmente potrebbe avvenire in contemporanea con la versione originale, vista l'enorme aspettativa per il prodotto.