Italia 1 ha dato ascolto ai fan di Harry Potter e ha deciso di programmare in prima serata l'intera saga dedicata al maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling. Si parte lunedì 16 marzo con il primo film, "Harry Potter e la pietra filosofale". Il franchise andrà in onda ogni lunedì sera, per la gioia di coloro che aspettavano da mesi: già a fine gennaio, infatti, Italia 1 aveva annunciato la messa in onda della saga al venerdì sera, ma la concorrenza del Grande Fratello Vip (che ora è trasmesso di mercoledì) aveva fatto slittare i film con Daniel Radcliffe.

I film di Harry Potter

"Harry Potter e la pietra filosofale" è uscito nel 2001 e apre la serie di adattamenti cinematografici dei romanzi fantasy della Rowling. Sono seguiti "Harry Potter e la camera dei segreti" (2002), "Harry Potter e il prigioniero di Azkaban" (2004), "Harry Potter e il calice di fuoco" (2005), "Harry Potter e l'Ordine della Fenice" (2007), "Harry Potter e il principe mezzosangue" (2009), "Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1" (2010), "Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2" (2011). A differenza dei precedenti, l'ultimo romanzo è stato diviso in due pellicole. Il cast, oltre a Radcliffe nei panni del protagonista, comprende Rupert Grint (Ron Weasley), Emma Watson (Hermione Granger), Richard Harris (poi sostituito da Michael Gambon, Albus Silente),Kenneth Branagh (Gilderoy Allock), Maggie Smith (Minerva McGranitt), Jim Broadbent (Horace Lumacorno), Alan Rickman (Severus Piton), Emma Thompson (Hannah Abbott), Gary Oldman (Sirius Black), Brendan Gleeson (Alastor Moody), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Jason Isaacs (Lucius Malfoy),Imelda Staunton (Dolores Umbridge), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange).

La programmazione di Italia 1 per le famiglie

In questi giorni difficili alle prese con l'epidemia da Coronavirus, Italia 1 ha inoltre deciso di andare incontro alle esigenze del pubblico più giovane costretto a casa per la chiusura dalle scuole e le misure d'emergenza. Il palinsesto quotidiano è stato così arricchito con una programmazione per famiglie, comprendente serie tv, film per ragazzi e programmi divulgativi.