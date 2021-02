Anche Netflix, ormai, ha aperto la strada a nuove produzioni tutte italiane: dopo l'annuncio di Fedeltà, tratta dall'omonimo romanzo di Marco Missiroli, ecco che arriva anche una nuova serie tratta dal romanzo "Guida astrologica per cuori infranti" scritto da Silvia Zucca e diventato in poco tempo un vero e proprio caso letterario. A comunicare la notizia è stata l'autrice del libro, ma è già tutto pronto, devono solo iniziare le riprese di quella che, potenzialmente, potrebbe diventare una delle serie made in Italy più viste, se riuscirà ad eguagliare il successo dell'originale cartaceo.

Di cosa parlerà la serie

La serie si avvale della produzione della Italian International Film – Gruppo Lucisano, creata e diretta da Bindu de Stoppani che figura come sceneggiatrice insieme a Fabrizio Cestaro, inoltre il progetto è co-diretto da Michela Andreozzi. Già sono arrivati i lavori di produzione a Torino, dove avranno luogo le riprese. "Guida astrologica per cuori infranti" si può definire come una commedia romantica, dove avvengono una serie di incontri surreali, che sfociano nel tragicomico e ruotano attorno alla figura di Alice Bassi, protagonista della storia. Poco più di trent'anni, single pur non volendo, fa da assistente di produzione in un piccolo network televisivo della sua città, sebbene possa ambire a qualcosa di più. Come se non bastasse il suo ex ragazzo, Carlo, è sempre più vicino al matrimonio e sta anche per diventare padre, ma intanto sul posto di lavoro arriva Davide, un nuovo direttore creativo, il cui compito è quello di verificare la produttività del team. Ma non sarà questo l'incontro che farà cambiare la vita ad Alice, bensì quello con Tio, un attore della soap opera più seguita del network, appassionato di astrologia e sarà lui, infatti, la sua personalissima Guida astrologica per cuori infranti. Da qui, la strada per trovare amore e successo è più vicina di quanto la protagonista possa pensare.

Il cast di Guida astrologica per cuori infranti

Protagonisti di questa commedia sono volti di giovani attori che, però, abbiamo già visto sul grande e piccolo schermo. Nel ruolo di Alice Bassi ci sarà Claudia Gusmano, che è stata una delle protagoniste delle ultime stagioni de L'allieva. A vestire i panni dell'astrologo-attore Tio ci sarà, invece, Lorenzo Adorni che abbiamo visto in Bella da morire e Il silenzio dell'acqua. Infine, il ruolo dell'affascinante Davide, è stato affidato a Michele Rosiello che abbiamo visto in Gomorra:La serie, L'Isola di Pietro e adesso anche in Mina Settembre su Rai1.