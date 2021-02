La trentasettesima puntata del Grande Fratello Vip ha qualche sorpresa anche per Maria Teresa Ruta. In studio, c'è Guendalina Goria che ammette: "Mi piacerebbe che mamma e papà tornassero insieme, non dico proprio insieme, ma comunque tornassero a quel rapporto amichevole che c'era prima". E Maria Teresa Ruta conferma che con Amedeo Goria non è che non ci sia un buon rapporto ma "quando subentrano nuovi amori, bisogna portare rispetto anche a loro". Maria Teresa Ruta riceve poi un'ultima sorpresa emozionante, che è quella di un videomessaggio di Amedeo Goria.

Il videomessaggio di Amedeo Goria

Nella trentasettesima puntata del Grande Fratello Vip c'è stato un momento di grande empatia, di grande affetto per Maria Teresa Ruta. Non è stata solo la serata di Dayane Mello, che ha perso suo fratello in un incidente stradale ed è stata giustamente tributata e coccolata, ma anche quella di Maria Teresa Ruta con queste parole di Amedeo Goria, parole emozionate e a cuore aperto:

Io non posso mai volerti male, io ti vorrò sempre bene perché tu mi hai dato due stelle meravigliose come i nostri figli. E questo rimarrà sempre. Io ti amerò per sempre.

La reazione di Maria Teresa Ruta

Al momento di rientrare in studio e quando Alfonso Signorini lascia i suoi vipponi da soli nella casa, tutti si avvicinano a Maria Teresa Ruta per commentare quanto accaduto. La prima è Samantha De Grenet che ammette: "Dalle parole, mi è sembrato davvero molto sincero". E Maria Teresa Ruta conferma: "Conosco la sua voce, la sua modulazione della voce, come cambia: è sincero. So dove prende le sue emozioni". Un momento molto toccante per Maria Teresa Ruta in questa trentasettesima puntata del Grande Fratello Vip, inedita, unica e irripetibile considerati tutti i temi che sono stati toccati in questa serata.