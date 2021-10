Guenda Goria: “Devo difendere mio padre Amedeo, smania di protagonismo dietro ciò che è accaduto” Guenda Goria tuona contro Vera Miales, compagna di suo padre Amedeo. “Devo difenderlo, è fragile. Non so se si è reso conto che dietro tutto quello che è accaduto c’è smania di protagonismo”, ha dichiarato la ex concorrente del Grande Fratello Vip a proposito della notizia, poi smentita, relativa alla gravidanza della compagna di suo padre.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Guenda Goria tuona contro Vera Miales, trentaseienne compagna di suo padre Amedeo. La vicenda che ha visto protagonisti la donna e il giornalista è intricata e non ancora completamente chiarita. Una serie di foto segnalate a Fanpage.it avevano fatto pensare a una gravidanza di Vera, notizia che la donna ha smentito ufficialmente con settimane di ritardo (e che Fanpage.it aveva già specificato fosse priva di riscontro). Dalle pagine del settimanale Nuovo TV, Guenda attacca la compagna del padre, lasciando intendere si sia trattato di una trovata studiata ad arte solo con l’obiettivo di sfruttare la popolarità offerta da una platea come quella rappresentata dal Grande Fratello Vip. Al reality, Guenda aveva partecipato lo scorso anno insieme alla madre Maria Teresa Ruta.

Guenda Goria attacca Vera Miales

“Devo difendere mio padre. Era destabilizzato e fragile. Non so se si è reso conto che dietro a tutto ciò c’è smania di protagonismo”, ha fatto sapere Guenda riferendosi proprio alla vicenda della gravidanza poi smentita, “Troppe coincidenze che non tornano. La notizia della gravidanza è stata data poche settimane dall’ingresso di mio padre”.

L’incontro al Grande Fratello Vip

Guenda aveva già manifestato qualche perplessità circa la presunta gravidanza di Vera Miales e le modalità con le quali la notizia era stata comunicata al padre che ha dovuto attendere giorni prima di avere la certezza che non sarebbe diventato di nuovo padre. Proprio per tranquillizzarlo e confermargli il suo sostegno, la donna ha deciso di incontrarlo nel corso di una puntata del GF Vip. Poco dopo, Amedeo ha avuto la possibilità di incontrare la compagna che ha ufficialmente smentito di essere incinta. Ma la vicenda non è stata completamente chiarita e Vera, attaccata sui social, si è difesa spiegando di non avere inventato alcuna falsa gravidanza e di non avere mai avuto intenzione di destabilizzare il suo compagno.