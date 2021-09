Grande Fratello Vip, parla Barbara Alberti: “Ecco perché l’ho fatto” A più di un anno di distanza, forte del suo percorso, la scrittrice Barbara Albertivuota il sacco sulla sua partecipazione e lo fa al settimanale “Voi”: “Vi spiego perché ho partecipato al Grande Fratello Vip”. E sulla morte: “Mi fa incazzare. A volte vorrei credere in Dio per non avere problemi”.

Barbara Alberti è stata la grande protagonista dell'edizione 2020 del Grande Fratello Vip. A più di un anno di distanza, forte del suo percorso (30 libri, 20 sceneggiature, innumerevoli candidature ai premi più importanti), vuota il sacco sulla sua partecipazione e lo fa al settimanale "Voi": "Vi spiego perché ho partecipato al Grande Fratello Vip".

Le parole di Barbara Alberti

I motivi che hanno spinto Barbara Alberti a partecipare al Grande Fratello Vip sono due: "L'ho fatto per soldi e per esibizionismo".

L’ho fatto per soldi, per esibizionismo, per vanità, per scappare di casa, perché ho stufato tutti, anche se mi hanno accolto benissimo quando sono entrata. Poi per amore del teatro che mi mancava e perché i vecchi sono armati di esperienza.

La paura della morte

E nel corso dell'ultima stagione televisiva, Barbara Alberti è stata più volte ospite di talk show come "La Vita in Diretta" condotto da Alberto Matano. Lei ha spiegato al settimanale di avere paura della morte:

Mi fa incazzare. Invidio i cattolici veri. Per loro sarà solo l’inizio. Vorrei tanto credere in Dio, invece so che non potrà rivedere i miei morti e i miei vivi. La mia carriera da scrittrice? La devo prima di tutto a me stessa e poi a Vittorio Sereni, dopo che per tre anni il mio primo libro era stato rifiutato da tutti.

La scheda di Barbara Alberti: chi è

Barbara Alberti è nata a Umbertide (in provincia di Perugia), l'11 aprile 1943. Di professione è una scrittrice, sceneggiatrice, drammaturga, giornalista, opinionista, personaggio televisivo e conduttrice radiofonica italiana. Si è sposata con Amedeo Pagani nel 1971. Dalla sua relazione con Amedeo Pagani sono nati due figli, Malcom, il popolare giornalista, e Gloria Samuela. Attualmente è separata ma vive sempre insieme al marito; non è credente ma ritiene che ci sia bisogno di spiritualità nel mondo d'oggi.