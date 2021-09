Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan sente già la mancanza di suo figlio: “È la prima volta” Miriana Trevisan sente già la mancanza di casa, in particolare di suo figlio. La ex soubrette di “Non è la Rai” partecipa alla nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini ed è una delle concorrenti più attese, ma perderà il primo giorno di scuola di suo figlio: “So che mi mancherai e so che mi guarderai”.

È la serata del Grande Fratello Vip 2021 e Miriana Trevisan sente già la mancanza di casa, in particolare di suo figlio. La ex soubrette di "Non è la Rai" partecipa alla nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini ed è una delle concorrenti più attese, ma perderà il primo giorno di scuola di suo figlio: "È la prima volta che succede".

Le parole di Miriana Trevisan

Miriana Trevisan ha scritto a Nicola, suo figlio, via Instagram. Poche ore fa, con questo messaggio, la soubrette ha voluto salutare suo figlio, spiegandosi in questo modo: "Tanto tu sai che mi mancherai e io so che mi guarderai".

È la prima volta che non sono con te il primo giorno di scuola. Forse non mi avresti voluta, ormai sei grande 😎, ma io ti avrei seguito da lontano (l’ho fatto spesso) Spiato, si spiato amore mio. Solo per essere certa di cose già certe….. solo perché avrei voluto esserci. Io vado allora… tanto tu sai che mi mancherai e io so che mi guarderai e sappiamo di amarci nel nostro modo un po’ buffo, disordinato, pieno di amici e di amore.

Ricorda, non siamo perfetti ma siamo unici. Scegli con la testa e il cuore insieme non separali mai e non avere paura di niente.

A NICOLA dalla tua mamma Ti amo

La storia del figlio di Miriana Trevisan

Miriana Trevisan ha sposato nel 2003 il cantautore e personaggio televisivo Pago. Dal matrimonio con il cantante, Miriana Trevisan ha avuto il figlio Nicola. Il matrimonio si è concluso definitivamente nel 2013.

La carriera di Miriana Trevisan

Tutti ricordano i trascorsi di Miriana Trevisan. La soubrette ha iniziato la sua carriera nel programma "Non è la Rai" di Gianni Boncompagni, che di recente ha festeggiato i trent'anni dalla prima volta in tv. Successivamente, Miriana Trevisan ha partecipato a programmi televisivi come Striscia la notizia, La Corrida, Pressing e La ruota della fortuna. È al Grande Fratello Vip per farsi conoscere meglio e rilanciarsi.