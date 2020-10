Grande Fratello Vip: il televoto è stato annullato, ipotesi squalifica per Denis Dosio

L’annuncio è arrivato a poche ore dalla messa in onda del Grande Fratello Vip: il televoto è stato annullato. Come si legge nella comunicazione ufficiale: “La motivazione della scelta verrà spiegata in puntata”. Non si esclude, però, la possibile decisione di squalificare uno dei concorrenti, ovvero Denis Dosio che avrebbe bestemmiato all’interno della casa.