Ormai è ufficiale, l'ultimo giorno dell'anno lo trascorreremo in compagnia dei ragazzi del Grande Fratello Vip e sembra proprio che dovremmo aspettarci delle belle sorprese. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Alfonso Signorini ha svelato alcuni dettagli della serata del 31 dicembre.

Cenone in diretta e musica senza sosta

Come già accennato in precedenza, il conduttore ha rivelato alla testata che quella dell'ultimo dell'anno non sarà una puntata come tutte le altre, ma la casa più spiata d'Italia aprirà le porte al varietà, alla musica e all'intrattenimento in senso più ampio:

Sarà un veglione vero e proprio non una puntata del GF. Non ci saranno le nomination, ma tanti momenti emozionanti, sorprese, canzoni e ospiti. Poi sfrutteremo le potenzialità artistiche di ciascuno: la Ruta sa presentare, Malgioglio cantare, Pretelli imitare.

Non c'è veglione di Capodanno che si rispetti senza il cenone che lo preceda, e al Grande Fratello Vip non mancherà nemmeno quello: "Il cenone sarà in diretta, sarà una sorta di gara culinaria dove ognuno preparerà un piatto, non è escluso che non ci sia uno chef a dare il suo giudizio. Da mezzanotte in poi, dopo aver brindato con lo spumante ci sarà tanta musica e allegria. Vogliamo dare un bel calcione al vecchio anno. Ma ci terrò anche a ricordare chi non c’è più, come Stefano D’Orazio, Gigi Proietti e Paolo Rossi".

Anche i look dei vip saranno a tema

Nulla sarà lasciato al caso, tutto sarà studiato per fare in modo che la serata più attesa di questo 2020 sia perfetta e non manchi assolutamente nulla. I vip dovranno curare nel dettaglio anche il loro outfit, come dichiarato da Signorini che già nelle consuete puntate del reality aveva organizzato una sfilata commentata da Tommaso Zorzi che, ovviamente, non potrà tirarsi indietro in questa occasione: "Il look sarà molto importante, dobbiamo decidere se sceglieranno loro su tre proposte nostre o se deciderà un esperto, ma gli abiti saranno alla base del GF Fashion Week. Ci sarà una sfilata con i commenti di Zorzi. Io avrò uno smoking regolare, ma lo vorrei in un tessuto blu con un lieve sberluccichio".

Il saluto al nuovo anno

Infine, non è Capodanno senza conto alla rovescia e per la prima volta nella storia del reality i protagonisti si troveranno non solo a trascorrere la festività nella casa, ma ad essere coloro assieme ai quali saluteremo quest'anno così difficile e di cui ancora portiamo gli strascichi. A questo proposito, poi, Signorini ha dichiarato: