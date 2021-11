Grande Fratello Vip 2021, in nomination Sophie, Miriana e Gianmaria Sophie Codegoni, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi sono i nominati al GF Vip nella puntata del 15 novembre.

A cura di Andrea Parrella

Si è chiusa con le nomination di Sophie Codegoni, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi la puntata del Grande Fratello Vip del 15 novembre, andata in onda su Canale 5. Le tre nomination arrivano al culmine di una puntata in larga parte dedicata a Giucas Casella, che ha festeggiato i 72 anni nelle scorse ore, e alle vicende riguardanti Alex Belli. Ospite della puntata è stata Mara Venier, intervenuta proprio per gli auguri a Giucas Casella.

Nessun eliminato nella puntata del 15 novembre 2021

Come è ormai consueto, anche in questa puntata non ci sono stati eliminati e la prima nomination è emersa in conseguenza al voto del pubblico, che ha deciso dovesse essere ancora una volta Soleil a scegliere chi tra le Princess e Sophie dovesse andare in nomination. La scelta di Solei è prevedibilmente ricaduta su quest'ultima.

Chi sono i concorrenti in nomination

Le nomination sono quindi iniziate con l'emergere degli immuni. Manuel Bortuzzo, Aldo Montano, Giucas Csasella e Francesca Cipriani sono risultati gli intoccabili. A quel punto è giunto il momento della classica suddivisione in gruppi dei concorrenti, tra le nomination palesi e quelle segrete. I profili dei concorrenti che sarebbero finiti in nomination si sono definiti subito e, oltre alla nomination già prestabilita di Sophie, sono emerse quella di Miriana e di Gianmaria.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 15 novembre 2021

La puntata del 15 novembre del Grande Fratello Vip ha avuto al centro il racconto del compleanno di Giucas Casella, sempre più protagonista di questa edizione. Per i suoi 72 anni il concorrente ha potuto incontrare il figlio James e ha visto nuovamente la sua cagnolina, stavolta in un filmato. Inoltre per lui c'è stata la telefonata in diretta di Mara Venier, storica amica e conduttrice. In puntata grandi emozioni anche per Katia Ricciarelli, mentre non è mancato un grande spazio dedicato ad Alex Belli. Sul finale c'è stato inoltre un confronto tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, uscito pochi giorni fa.