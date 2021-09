Gossip Girl, quando esce in Italia e cosa aspettarsi dal reboot dell’iconica serie su Sky Dal 27 ottobre arriva su Sky Serie il reboot della celebre serie “Gossip Girl”, prodotta da Hbo. Nuovi ragazzi, nuovi drammi ma la stessa iconica location: l’esclusiva scuola dell’Upper Side a New York. Una versione 2.0 della storia con protagonisti di una generazione più fluida e multiculturale. Riuscirà a reggere il confronto con il passato? Per i più nostalgici, intanto, Sky mette a disposizione dal 22 ottobre le sei stagioni della serie madre.

A cura di Elisabetta Murina

L'esclusiva scuola dell'Upper East Side, a New York, riapre le sue porte: dal 27 ottobre arriva su Sky Serie (e in streaming su Now) il reboot di Gossip Girl, il teen drama che ha appassionato migliaia di telespettatori. I primi 10 episodi saranno rilasciati a fine ottobre, mentre per l'altra parte bisognerà attendere novembre. Nuovi studenti, di una generazione più fluida e multiculturale, e nuovi drammi torneranno ad animare i corridoi della scuola più in di Manhattan. E naturalmente anche le iconiche scalinate, dove un tempo sedevano Serena, Blair e tutti gli altri storici protagonisti. La serie è stata prodotta da Hbo Max ed è già stata rinnovata per una seconda stagione. Tuttavia, se non amate le novità e siete fedeli alla tradizione, non preoccupatevi: dal 22 ottobre Sky metterà a disposizione le sei stagioni dell'originale Gossip Girl, che è arrivata in Italia nel lontano 2009. Rimarrete fedeli al passato o questa nuova versione della storia riuscirà a conquistarvi?

Gossip Girl reboot, di cosa parla la nuova versione della storia

Il reboot di Gossip Girl si potrebbe definire una versione 2.0 della storia. Ritroveremo ancora la temibile "Gossip Girl" pronta a rivelare i segreti di tutti, ma questa volta la minaccia incombe con un moderno strumento: Instagram. Al centro dei drammi e degli scandali ci sarà un nuovo gruppo di ragazzi, specchio della generazione di oggi: l'influencer Julien e la sua sorellastra Zoya, la social media manager Monet, la stilista transgender Luna, il giovane pansessuale Max e tanti altri. Amicizie, nate e distrutte, amori e tradimenti saranno al centro delle 10 puntate della prima tranche di questa nuova serie. Niente più riferimento al passato, piuttosto una naturale continuazione del racconto da dove si era interrotto l'ultima volta. Magari, gli adolescenti di oggi riusciranno a immedesimarsi appieno nelle storia.

Il cast del reboot di Gossip Girl

Non ritroveremo nessun attore del passato nel reboot di Gossip Girl. L'unica voce familiare, per chi deciderà di guardare la serie in lingua originale, sarà quella della "Gossip Girl", interpretata da Kristen Bell. Nel cast troveremo Jordan Alexander nei panni di Juliene, Whitney Paeak (già attrice nella serie Netflix Le terrificanti avventure di Sabrina) in quelli di Zoya, Emily Alyn Lind interpreterà Audrey, una sorta di nuova Blair alla moda con una madre stilista. E poi ancora, tra gli attori, ci saranno Thomas Dohery, Eli Brown e Tavi Gevinson. Un mix inedito che, con la sua diversità, promette sicuramente grandi sorprese. E che, magari, potrebbe riuscire anche nella complicata impresa di conquistare gli appassionati della tradizione.