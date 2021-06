È davvero scioccante quanto capitato a Michele Merlo, il cantante 28enne colpito da una leucemia fulminante che ha prodotto un'emorragia cerebrale. Ex allievo di Amici ai tempi dell'edizione numero 16 (in onda nel 2017), dove si faceva chiamare Mike Bird, è stato ricoverato a Bologna e sottoposto a un intervento, ma resta in condizioni molto gravi in rianimazione. Oltre all'appoggio di tanti cantanti e musicisti che hanno espresso il loro affetto via social, colpiscono i messaggi di tanti ex compagni dell'avventura ad Amici.

Riccardo Marcuzzo

Tra i post di sostegno (da leggere nella gallery qui sopra), si fa sentire Riccardo Marcuzzo, conosciuto anche come Riki, che si qualificò secondo in quell'edizione di Amici, dietro Andreas Muller (Mike Bird/Michele fu invece eliminato in semifinale): "Non ho parole per quello che sta succedendo a Mike. Sono angosciato e mi sento impotente. Tante volte ci si arrabbia per cose inutili. Sono con te".

Thomas Bocchimpani

Thomas Bocchimpani fu compagno di squadra di Mike Bird: entrambi erano tra i Bianchi, il team guidato per le prime quattro puntate da Morgan che successivamente si scontrò con gli allievi e lasciò il talent, sostituito da Emma Marrone. Thomas ha pubblicato una story che mostra l'abbraccio con Michele, da una puntata dell'epoca: "Resisti Mike! Siamo tutti con te". Il cantante era stato tra i primi a commentare con un "Forza Mike" l'ultimo post pubblicato da Merlo prima del malore, un messaggio che oggi suona come straziante, nel quale l'artista evidentemente già manifestava i sintomi senza però conoscerne la gravità: "Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?".

Oliviero Bifulco

Oliviero Bifulco, ballerino di quell'edizione, si è personalmente informato sulla situazione, come ha spiegato ai suoi fan: "Mi chiedete se so qualcosa. Sì, Michele non sta bene. Sono in contatto con le persone vicine a lui. L'unica cosa che possiamo fare, ora, è mandargli tutte le nostre energie e i nostri pensieri più positivi". Oliviero ha anche commentato l'ultimo post di Michele: "Dai".

Giulia Pelagatti

"Forza Michele!", scrive Giulia Pelagatti: la ballerina (che fece parlare per un flirt con Riki) partecipò solo alla fase iniziale del programma e non approdò alla fase serale.

L'omaggio dei volti di Amici

"Forza amico mio! Non mollare. Ti voglio bene Michele!" ha scritto inoltre Emma Marrone, che fu la sua coach ad Amici. Anche Rudy Zerbi, storico insegnante di canto nel talent di Maria De Filippi, è intervenuto in una story: "Forza Michele". Stesso messaggio per Ermal Meta, giurato di quell'edizione.