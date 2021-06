Dopo i vari messaggi di solidarietà che sono arrivati in queste ore dai vari allievi della scuola di Canale 5, alla notizia della leucemia fulminante che ha colpito Michele Merlo, è arrivato anche il supporto della trasmissione. Su tutti i canali social di Amici è comparso uno scatto di quando il cantante era uno dei partecipanti al talent show, con accanto scritto: "Forza Mike siamo con te".

Il messaggio dei suoi ex compagni

Mike Bird, infatti, era il nome con cui era noto il cantante all'interno del programma di Maria De Filippi, dove ha potuto consolidare la sua passione per la musica e che, però, lasciò in seguito ad alcune incomprensioni con gli altri allievi, senza abbandonare il suo sogno che è sempre stato quello di cantare. Tanti i messaggi da parte degli ex compagni di avventura che nel 2017 avevano condiviso con lui l'esperienza del talent. Tra i tanti che hanno immediatamente condiviso un pensiero per il giovane artista, c'è stata anche Emma Marrone, che all'epoca della sua partecipazione era proprio la sua coach e su Instagram ha scritto: "Forza amico mio. Non mollare! Ti voglio bene Michele!"

Cosa è successo a Michele Merlo

La notizia delle gravi condizioni di salute in cui versa attualmente Michele Merlo è stata confermata dalla famiglia stamane, quando è stato diffuso un comunicato in cui si spiega cosa è accaduto al 28enne nell'arco di pochi giorni. Il giovane artista è stato colpito da una emorragia cerebrale, dovuta ad una leucemia fulminante e, si legge, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza, all'Ospedale Maggiore di Bologna. L'operazione è avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì, qualche ora prima aveva pubblicato un ricordo, la foto di un tramonto, a cui aveva affiancato una frase che, a leggerla dopo l'accaduto, potrebbe far pensare che già non stesse bene.