L'edizione speciale di Affari tuoi condotta da Carlo Conti fa il pieno di spettatori nel sabato sera della televisione italiana e doppia il diretto concorrente su Canale5. La serata di Santo Stefano è stata all'insegna dei film, ma su Rai1 Carlo Conti ha condotto una puntata speciale dei pacchi dedicata agli sposi, in realtà è la prima di sette puntate di "Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)" – con la presenza fissa Nino Frassica e Ubaldo Pantani – in cui saranno giovani coppie a tentare di scovare il pacco con più soldi: "L’idea è stata quella di dare questa possibilità agli sposi in un momento un po’ grigio. Abbiamo pensato a loro perché rappresentano la speranza di un futuro roseo. La sicurezza economica di questi tempi non è da poco" ha detto Carlo Conti a Fanpage.it

Oltre 5 milioni di spettatori per Conti

La prima puntata è andata benissimo, riuscendo a chiudere in un orario che ricorda la prima serata di tanti anni fa, ovvero le 22.53 e soprattutto superando i 5 milioni di spettatori. "Affari tuoi", infatti, ha chiuso con una media di 5.002.000 spettatori pari al 19% di share, ottimo risultato, contando anche che ha bissato il film su Canale5, dove è andato in onda il film "Harry Potter e i Doni della Morte – Parte II" che ha chiuso con una media di 2.539.000 spettatori pari all’11.1% di share.

Il resto della programmazione tv

Per quanto riguarda il resto della programmazione, su Rai2 il film "Natale alle Hawaii" ha chiuso con 1.547.000 di spettatori e il 5.8%, su Italia 1 "Il Ciclone" di Leonardo Pieraccioni ha raccolto 1.599.000 di spettatori col 6.7% di share, mentre su Rai3 "Ballerina" ha intrattenuto 1.550.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%. Su Rete4 il classico "The Terminal" ha tenuto davanti allo schermo 997.000 spettatori con il 4.4% di share, su La7 "Il Matrimonio che Vorrei" ha registrato 621.000 spettatori con uno share del 2.5%, "Un Natale da Cenerentola" su Tv8 ha totalizzato 691.000 spettatori con il 2.7%, mentre sul Nove "Freddie Mercury – The Great Pretender" ha chiuso con una media di 823.000 spettatori e il 3.3% di share.